소방청, ‘특별경계근무’ 기준 신설…설 연휴 2단계 발령

소방청이 대형 재난 예방과 보다 정교한 대응을 위해 ‘특별경계근무 발령 및 조치 기준’을 만들었다. 설 연휴 기간 동안 2단계를 발령해 비상 대비 태세에 돌입한다.

소방청은 이달부터 6개월간 특별경계근무 기준을 시범 운영해, 상황 관리와 출동 대비, 현장 순찰, 유관 기관 협조 등을 표준화해 예측 가능하고 효과적인 현장 대응을 추진한다면서 9일 이같이 밝혔다.

김승룡 소방청장 직무대행 모습. 소방청 제공

특별경계근무란 화재 등 재난 위험이 증가하거나 국가 중요 행사 개최 시 발령되는 비상 대비 체계다. 1∼3단계별로 예방 활동, 대비 태세, 대응 체계를 강화하는 방식이다. 구체적으로는 비상 연락망 정비 및 응소(소집에 응함) 태세 점검, 화재 취약 대상 현장 점검, 기동 순찰 강화, 119상황실 인력 보강, 긴급구조통제단 즉시 출동 태세 확립 등이 포함된다.

소방청은 설 연휴 전국 소방관서에 특별경계근무 2단계를 발령해 선제적인 안전 관리에 나선다. 13일 오후 6시부터 19일 오전 9시까지 지휘 선상 근무 강화, 기동 순찰 실시, 119상황실 대비 인력 보강, 유관 기관 협조 체계 강화 등을 추진한다.

아울러 소방청은 연휴 기간 동안 119구급상황관리센터 운영을 강화한다. 간호사와 1급 응급 구조사 등 전문 상담 인력을 증원해 24시간 의료 상담, 병·의원 안내 서비스를 제공한다.

김승룡 소방청장 직무대행은 이날 정부세종청사에서 가진 출입 기자단 간담회에서 “특별경계근무 2단계는 시도 단위에서 소방 기관장들이 매뉴얼(특별경계근무 기준)에 따라 바로 대응할 수 있는 체계”라며 “특별경계근무 단계 운영과 구급상황관리센터 24시간 대응 체계를 통해 국민이 안심하고 명절을 보낼 수 있도록 빈틈없는 현장 대응에 최선을 다하겠다”고 말했다.

