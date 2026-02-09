국세청 ‘가격 담합’ 업체 14곳 세무조사

국세청이 6조원대 밀가루 가격 담합 혐의로 최근 기소된 대한제분을 비롯한 14개 업체에 대해 고강도 세무조사에 착수했다. 독·과점 등 우월적 지위를 이용하거나 원가를 고의로 부풀리는 등의 수법으로 먹거리 불안을 초래한 기업들의 탈루 혐의를 샅샅이 검증하겠다는 취지다.

설 명절을 앞두고 제수용품인 조기 가격이 1년 전 보다 21% 오르고 쌀값도 18.3% 급등한 것으로 나타났다. 사진은 지난 8일 서울의 한 대형마트에서 장보는 시민들. 연합뉴스

국세청은 설 명절을 앞두고 먹거리, 생활필수품 등 장바구니 물가불안을 야기하는 탈세업체 14곳에 대해 강도 높은 세무검증에 나선다고 9일 밝혔다. 조사대상은 △가격담합 등 독·과점 가공시품 제조업체 6곳 △농축산물 유통업체, 생필품 제조업체 5곳 △프랜차이즈 가맹본부 3곳이다. 이번에 조사대상에 오른 업체의 전체 탈루혐의 금액은 5000억원에 달한다.



우선 검찰이 6조원 규모 밀가루 담합 협의로 재판에 넘긴 대한제분이 포함됐다. 이 업체는 사다리 타기를 통한 가격인상 순서지정 및 지역·고객 나누기 등을 통해 수년 동안 가격과 출하량을 담합했다. 담합기간 동안 제품가격이 44.5% 인상됐다. 대한제분은 다른 업체와 가격담합 이후 업체들끼리 서로 동일한 금액의 거짓 계산서를 수수하는 방식으로 원재료 매입단가를 조작해 담합이익 800억원을 축소했다. 또 사주 일가에게 인건비 70억원 이상을 과다 지급하고, 사주 일가 장례비와 사주 소유 스포츠카 수리비 등을 회사 경비로 대신 부담하기도 했다. 대한제분 탈세 추정액은 1200억원 정도다.



한 청과물 유통업체는 할당관세 적용받은 거래처로부터 과일을 저가에 매입하면서도 가격은 오히려 4.6% 인상했다. 국내 물가안정을 위해 낮은 관세로 수입할 수 있는 혜택인 할당관세가 특정 업체를 위해 악용된 셈이다. 이 업체는 특수관계법인에게 유통비를 과다 지급하며 탈세하고, 유통비용이 올랐다는 이유로 판매가격을 인상, 폭리를 취한 혐의도 받고 있다.

폭리 기업에 철퇴 9일 정부세종청사 국세청 기자실에서 안덕수 조사국장이 먹거리, 생필품 등 장바구니 물가 불안을 야기하는 14개 탈세 업체에 대한 세무조사 결과를 브리핑하고 있다. 세종=연합뉴스

이번 조사는 물가 안정 관련 4차 세무조사다. 국세청은 지난해 9월부터 올해 1월까지 3차에 걸쳐 103개 업체에 대해 조사를 실시했다. 1차 세무조사 결과 1785억원이 추징됐는데, 오비맥주 등 먹거리 독·과점 업체 3곳의 추징세액만 전체의 약 85%인 1500억원에 달했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지