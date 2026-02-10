GS건설, 호주 인프라 시장 공략 가속

GS건설이 미래 성장 동력 확보를 위한 호주 건설시장 공략에 속도를 내고 있다.



9일 GS건설에 따르면 허윤홍 대표는 지난 2~5일(현지시간) 호주를 방문해 현지 인프라 사업 현장을 점검하고 빅토리아주 주요 인사, 컨소시엄 파트너사 최고경영자(CEO)들과 잇따라 면담을 가졌다.

허윤홍 GS건설 대표(오른쪽)가 호주 빅토리아주의 외곽순환철도 공사 현장에서 공사 진행 상황을 점검하는 모습. GS건설 제공

GS건설은 2021년 호주 건설시장에 처음 진출한 뒤 도로와 지하철 터널 등 대형 인프라 사업을 수행하며 경험을 쌓았다. 최근에는 대형 전력망 인프라 구축 사업으로 포트폴리오 확장을 준비하고 있다.



허 대표는 GS건설이 2024년 수주한 빅토리아주 외곽순환철도(SRL) 지하철 터널 공사 현장을 찾아 공정 진행 상황을 점검하고 현지 직원들을 격려했다. 또 GS건설이 호주 현지 기업들과 컨소시엄 형태로 입찰을 준비 중인 대형 전력망 인프라 구축 사업과 관련해 현지 전력분야 협력사 대표를 만나 사업 추진계획을 공유하는 등 지원에 나섰다.



GS건설 관계자는 “호주 건설시장에서 수행 중인 대규모 프로젝트를 성공적으로 완수하는 동시에 그간 축적한 사업 수행 경험과 기술력을 바탕으로 호주 시장에서 사업 저변을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지