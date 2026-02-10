컬리도 ‘밤 배송’ 론칭… 이커머스 경쟁 격화

컬리가 주문 당일 밤까지 배송되는 서비스를 전격 도입했다. 로켓배송으로 성장한 쿠팡이 개인정보 유출 사태로 주춤한 사이 기존 격차를 좁히기 위한 이커머스 업계의 배송 경쟁이 격화하고 있다.



컬리는 주문 당일 자정 전 상품을 받아볼 수 있는 ‘자정 샛별배송’ 서비스를 시작한다고 9일 밝혔다. 이에 따라 컬리는 오후 11시부터 다음날 오후 3시까지 주문하면 다음 날 자정까지 배송, 오후 3시부터 오후 11시까지 주문한 상품은 다음 날 오전 7시까지(일부 지역 오전 8시) 배송되는 ‘일 2회 배송 체계’를 구축했다. 자정 샛별배송은 서울·인천·경기 등 수도권 대부분 지역에서 이용할 수 있다. 실제 배송은 오후 9시부터 시작되며 모든 상품은 다음 날 아침까지 냉장·냉동 포장된다.



소비자는 주문 단계에서 자정까지 상품을 받을 수 있을지, 또는 다음 날 새벽까지 배송되는지 확인할 수 있다. 자정 샛별 배송 가능 여부를 확인할 수 있는 시스템도 이달 내 개시된다. 컬리와 네이버가 지난해 9월 협업해 선보인 장보기 서비스 ‘컬리N마트’ 고객에게도 동일한 자정 샛별배송 서비스가 제공된다.



컬리의 이런 움직임은 최근 쿠팡의 개인정보 유출 사태로 ‘탈팡’(쿠팡 탈퇴) 움직임이 본격화하면서 탈퇴한 회원들을 잡기 위한 것으로 풀이된다. 쿠팡은 로켓배송과 로켓프레시를 통해 당일·익일 새벽 배송 시장을 선점해왔지만, 컬리는 그동안 오전 7시 이전 새벽 배송만 제공했다. 컬리의 자정 샛별배송 도입에 따라 장보기와 신선식품 영역에서도 ‘밤 배송’ 경쟁이 본격화할 것이라는 관측이 나온다.



컬리의 자정 샛별배송은 가입자 확대는 물론 물류센터 가동률을 높여 효율성을 극대화할 수 있을 것으로 기대된다. 이태희 컬리 운영전략 본부장은 “자정 샛별배송은 빠른 배송뿐 아니라 예측할 수 있는 도착 시각이 중요한 고객들의 선택 기준이 될 것”이라며 “서비스 확대로 물류센터 운영의 유연성이 높아지면서 컬리의 물류 경쟁력 강화 효과도 기대된다”고 말했다.

