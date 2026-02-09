상명대 김종희 총장, 이탈리아 명문대들과 ‘글로벌 교육 벨트’ 구축

상명대학교는 김종희 총장이 지난 2일부터 7일까지 이탈리아 명문대학인 로마 사피엔자대학, 링크캠퍼스대학, 단눈치오 키에티-페스카라대학, 피렌체대학을 차례로 방문해 국제교류를 성공적으로 추진하며 ‘글로벌 교육 벨트’를 구축했다고 9일 밝혔다.

상명대는 이번 교류를 통해 AI 중심의 공학, 문화예술, 한국어 교육, 친환경 도시건축 등 상명대학의 핵심 역량을 이탈리아 현지 학계에 각인시키며 관심을 모았다.

김종희 총장과 이탈리아 4개 대학 관계자들 교류협력 모습. 사진은 위 왼쪽부터 시계방향으로 피렌체대학 조지아 지오반네티 국제부총장, 로마 사피엔자대학 카를로 마씨모 카씨올라 공과대학장, 단눈치오 키에티-페스카라대학 리보리오 스투피아 총장, 링크캠퍼스대학 아킬레 파트리치 총장. 상명대 제공

피렌체대학(University of Florence)과의 교류 협의에서는 녹색도시 및 기후변화 분야를 중심으로 한 교류 프로그램 운영과 박사 과정 공동지도교수제 추진에 합의했다. 특히 온라인 1주와 오프라인 2주를 결합한 블렌디드 수업 방식의 공동 교육과정을 통해 글로벌 역량을 강화할 수 있는 발판을 마련했다.

단눈치오 키에티-페스카라대학(d'Annunzio Chieti-Pescara University)과 한국어 교육 협정을 체결하고 상명대 국제언어문화교육원 분원 설치, 한국어 강사 파견 등을 논의하며 현지 언론들의 관심을 모았다.

링크캠퍼스대학과(Link Campus University) 교류 협약을 체결한 대학은 국내에선 상명대가 유일하며, 3년 만에 이탈리아 석사와 한국 석·박사 학위를 모두 취득할 수 있는 ‘음학학과 1+2 과정’ 개설에 합의했다.

로마 사피엔자대학(La Sapienza University of Rome)는 700년 역사의 유럽에서도 손꼽히는 명문대학으로 AI 등 첨단 공학 분야에 대학 학생 교류와 공동 연구를 추진하기로 했다. 이번 교류단에는 김종희 총장을 비롯해 이준영 대외협력처장, 김태한 교무처장, 김지현 문화예술대학장, 박경락 총장실 팀장, 이태희 대외협력팀 과장이 동행하며 각 전공 분야별 협력안을 조율했다.

상명대 김종희 총장은 “상명대학교는 앞으로도 AI 기반 첨단 공학과 K-컬처의 정수인 문화예술 그리고 기후변화 대응을 위한 녹색 혁신 분야 등 대학의 강점 분야를 세계로 확산시키며, 재학생들이 국제 경쟁력을 갖춘 글로벌 리더로 성장할 수 있도록 실질적이고 차별화된 교육 기회를 지속적으로 확대할 것”이라고 밝혔다.

