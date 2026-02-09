'군기 바짝' 몬스타엑스 막내 아이엠(I.M), 9일 육군 현역 입대

그룹 몬스타엑스(MONSTA X)가 9일 입대하는 막내 멤버 아이엠(I.M)과 기념 촬영하는 모습. 스타쉽엔터테인먼트

그룹 몬스타엑스(MONSTA X)의 막내 멤버 아이엠(I.M)이 9일 육군훈련소에 입소했다.

9일 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 아이엠이 육군훈련소에 입소해 기초군사훈련을 받은 뒤 현역병으로 복무한다고 밝혔다.

이날 아이엠은 몬스타엑스 멤버들과 함께 육군훈련소에 도착해 기념촬영을 하고 형들의 배웅을 받으며 입대했다.

아이엠은 최근 진행된 '2026 몬스타엑스 월드 투어 '더 엑스 : 넥서스'(2026 MONSTA X WORLD TOUR 'THE X : NEXUS')에서 "몬베베(공식 팬덤명)와 가까이 인사 나눌 수 있어 행복했다. 입대 전에 좋은 추억을 남긴 것 같아 다행이다"라고 입대 소감을 전했다.

그룹 몬스타엑스(MONSTA X) 아이엠(I.M). 한윤종 기자

몬스타엑스(MONSTA X) 멤버 아이엠(I.M)(왼쪽)이 최근 진행된 '2026 몬스타엑스 월드 투어 '더 엑스 : 넥서스'(2026 MONSTA X WORLD TOUR 'THE X : NEXUS')에서 삭발하고 있다. 온라인커뮤니티

또한, 그는 "건강히 군 생활 잘 마치고 돌아올 테니 다시 만날 때까지 '몬베베'도 몸과 마음 모두 잘 챙기길 바라고, 멤버들 활동도 계속 응원해 줬으면 좋겠다"고 말했다.

아이엠은 월드투어에서 이같이 입대 소식을 전하며 삭발식도 함께 진행한 바 있다.

한편, 아이엠은 몬스타엑스 멤버 중 가장 마지막 입대자로, 앞서 국방의 이무 이행을 마친 나머지 멤버들은 월드투어를 비롯해 다양한 활동을 펼칠 예정이다.

