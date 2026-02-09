홍진경, '성형 의혹' 딸에게 "가짜의 삶"… 최준희에 "네가 보정 가르쳤지?"

홍진경이 딸 라엘이 보정 사진으로 화제를 모은 가운데, '성형 해프닝'이 일단락됐다. 홍진경 인스타그램 캡처

모델 출신 방송인 홍진경의 딸 라엘이 보정 사진으로 화제를 모은 가운데, ‘성형 해프닝’이 일단락됐다.

지난 8일 홍진경은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “라엘이 연락됐어요. 걱정 끼쳐드려 죄송합니다. #홍진경모녀 올림. 라엘이 허락받고 올려요. 참고로 보정어플 ppl 아님”이라는 글을 게재했다.

홍진경은 딸과의 대화를 공개했는데, “라엘아 어디야?”라고 묻자 딸 라엘이는 “나 지금 저녁 먹어”라고 답했다. 홍진경이 “너 지금 저녁 먹을 때가 아니야. 왜 하루종일 연락이 안 된거야? 한국이 난리가 났어. 어제부터. 너 사진 때문에!”라고 다그쳤다.

그러면서 “너 네 기사 봤지? 엄청 났어. 기사가!”라며 현 상황을 알렸다. 그러자 라엘은 “봤지”라고 말하면서도 “근데 엄마 게시물이 나한테 더 심각해 지금”이라고 말했다.

이에 홍진경은 “네 인생 자체가 가짜야 지금!”이라고 말했다. 이에 라엘은 “엄마 그냥 우리 손잡고 나가자. 가짜의 삶. 홍진경 모녀 편 하나 만들어 달라고 해”라고 응수해 웃음을 자아냈다.

이어지는 대화에서 홍진경은 “진짜 그러지 마라. 사람들이 다 놀랐다. 학생이 그렇게 야한 화장 하고… 성형한 줄 알고! 다신 그딴거 만들지 마. 그냥 네 맨얼굴 자체를 좀 인정하고, 너 자신으로 살아야 해. 좀 사각턱이면 어떠니. 좀 볼살이 많으면 어떠니. 그게 김라엘인데”라며 목소리를 높였다.

앞서, 홍진경이 공개했던 또 다른 게시물에는 딸 라엘의 SNS 속 보정된 모습과 보정 없는 영상이 함께 담겨 있었다.

최근 SNS 및 온라인 커뮤니티를 통해 라엘의 변화한 모습이 이슈가 되었다. ‘미인이 된 홍진경 딸 라엘’ 등의 제목으로 보정한 라엘의 사진이 일파만파 퍼져나갔고, 성형 의혹까지 제기됐다.

홍진경이 해당 영상을 게재한 이유는 라엘의 보정 후 모습을 본 지인들의 연락이 이어졌기 때문으로 보인다. 홍진경은 “그 사진들 전부 보정이다”라고 변명하는 한편, 딸 때문에 골머리를 앓는다고 이야기했다.

이에 홍진경의 지인들은 인스타그램 다이렉트 메시지(DM) 등으로 “라엘이가 화장을 아주 잘하나 봐요”, “저 돌려깎고 코 세우려고 성형외과 예약해놨는데, 취소하고 보정해야겠어요”, “라엘아 이 재주 썩히지 말고 꼭 개발해라. 너 큰 사람 되겠다!” 등 연락을 보내온 것이다.

한편, 최준희는 게시물 댓글에 “이모 이건 좀”이라며 웃으면서 우는 이모티콘을 덧붙였다. 홍진경은 “네가 보정 가르쳤지?”라고 물었고, 최준희는 “제가 좀 더 선배긴 하죠”라고 답해 웃음을 자아냈다.

