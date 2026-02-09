쇼트트랙 혼성 계주 1번 최민정, 당찬 각오…“몸싸움 안 밀릴 것”

쇼트트랙 대표팀 간판 최민정(27·성남시청)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 첫 메달 레이스인 혼성 2000ｍ 계주에서 1번 주자로 출전한다.

최민정은 9일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 훈련을 마친 뒤 취재진과 만나 "혼성 계주에서 첫 번째 주자로 뛰게 됐다"면서 "오늘 스타트 훈련을 집중적으로 했는데, 반드시 좋은 결과를 끌어낼 것"이라고 포부를 밝혔다.

2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙에 출전하는 최민정(27·성남시청)이 8일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 스타트 훈련을 하고 있다. 밀라노=연합

혼성 2000ｍ 계주는 남녀 선수 4명이 각각 500ｍ씩 달리는 종목으로 단거리 레이스에 가깝다. 그렇기 때문에 레이스 초반 흐름을 좌우하는 1번 주자의 역할이 중요하다. 출발과 레이스 선두 장악 여부가 성적에 큰 영향을 미친다.

최민정은 여자 대표팀 가운데 스타트 능력과 단거리 주파 능력이 가장 뛰어난 선수로 꼽힌다. 2025~2026 국제빙상경기연맹(ISU) 월드투어 3차 대회 여자 500ｍ에서 동메달을 땄고, 같은 대회 혼성 2000ｍ 계주 결승에서는 1번 주자로 나서 우승을 이끌었다.

최민정은 "준결승에서 높은 순위를 기록해야 결승에서 안쪽 레인을 배정받을 수 있다"며 "준결승부터 전력을 기울이는 전략으로 임해야 한다"고 말했다. 이어 "단거리 종목은 한국 대표팀의 취약 종목이지만, 출발만 잘하면 승산이 있다"면서 "내가 가진 능력을 모두 쏟아내 좋은 성적을 거둘 것"이라고 각오를 다졌다. 그러면서 "좋은 스타트를 끊는 것은 특별한 전략이 필요한 게 아니라 최대한 빠르게 나가야 하고, 몸싸움에서 밀리지 않는 게 중요하다"고 덧붙였다.

특히 그는 "우리 팀엔 김길리(21·성남시청) 등 뛰어난 기량을 가진 선수가 많다"며 "동료들을 믿고 경기에 임할 것"이라고 말했다. 이어 "올림픽 금메달은 하늘에서 내려주는 것이라고 생각한다"며 "우리는 할 수 있는 최선을 다했기에 이제 하늘의 뜻을 기다릴 것"이라고 전했다.

한편, 최민정은 한국 동계올림픽 역대 기록 경신에 도전한다. 그는 앞선 두 차례 올림픽에서 금메달 3개와 은메달 2개를 획득했다. 이번 대회에서 금메달을 하나만 추가해도 전이경과 함께 한국 동계올림픽 최다 금메달 공동 1위(4개)에 등극한다. 여기에 메달 2개를 더하면 올림픽 통산 메달 7개로, 진종오(사격), 김수녕(양궁), 이승훈(스피드스케이팅)이 보유한 동·하계올림픽 한국인 최다 메달 기록(6개)을 넘어선다.

동계올림픽 전체 역사에서 최다 금메달 기록은 8개다. 바이애슬론의 올레 에이나르 비에른달렌, 크로스컨트리 스키의 비에른 델리, 마리트 비에르옌 등이 같은 기록을 보유 중이다. 이 가운데 비에른달렌은 통산 메달 15개로 동계 올림픽 최다 메달리스트다.

