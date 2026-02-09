나나, '은퇴 번복' 탑 컴백에 지원사격… 신곡 MV 출연

나나가 탑의 신곡 뮤직비디오에 출연한다. 뉴시스, 탑 인스타그램 캡처

배우 겸 가수 나나가 빅뱅 출신 탑의 신곡 뮤직비디오에 출연한다.

9일 마이데일리에 따르면 “나나가 다음 달 컴백 예정인 탑의 신곡 뮤직비디오에 출연한다”고 밝혔다.

나나와 탑은 지난해 이미 뮤직비디오 촬영을 마쳤다는 후문이다.

앞서, 지난 1일 탑은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “새 앨범이 발매된다”(A NEW ALBUM IS ON THE WAY)이라는 글과 함께 영상을 게재했다. 이와 함께 ‘다중관점’(ANOTHER DIMENSION)이라는 코멘트와 영상을 남겨 앨범의 컨셉과 제목에 대한 다양한 추측이 제기됐다.

탑의 인스타그램에 게재된 새 앨범에 관한 영상. 탑 인스타그램 캡처

탑의 솔로 컴백은 2013년 11월 발매한 디지털 싱글 ‘DOOM DADA’ 이후 약 13년 만이다.

두 사람은 이번 뮤직비디오로 처음 인연을 맺은 것으로 전해진다. 특히 나나는 2024년 백지영의 ‘그래 맞아’ 이후 약 2년 만에 뮤직비디오에 출연해 관심이 집중된다.

나나는 특유의 매력으로 뮤직비디오에서 어떤 연기를 펼칠지 기대되는 가운데, 두 사람이 맞추는 호흡에도 관심이 쏠린다.

한편, 탑은 지난 2006년 그룹 빅뱅 멤버로 데뷔했다. 이후 가수와 연기 활동을 병행했으나, 2016년 대마초 흡연 혐의로 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받고 활동을 중단했다.

가수 탑. 탑 인스타그램 캡처

그는 2022년 4월 빅뱅의 디지털 싱글 ‘봄여름가을겨울 (Still Life)’에 참여한 뒤 2023년 팀에서 공식 탈퇴하며 소속사 YG엔터테인먼트와의 전속계약도 종료했다.

탑은 연예계 은퇴성 발언을 하며 자숙하는 모습을 보였으나 2024년 12월 공개된 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘오징어 게임2’에서 타노스 역으로 출연하면서 8년 만에 연기 활동을 재개했다.

당시 인터뷰에서 탑은 “빅뱅 멤버들에겐 미안한 마음밖에 없다. 돌아가기엔 시간이 너무 많이 지난 것 같다”면서도 “7년 동안 사회생활을 끊고 작업실에만 있었다. 어두운 시절에 만든 수많은 곡을 들려드리는 것이 제 책임이라고 생각한다”며 음악 활동에 대한 의지를 밝힌 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지