제주 버스, 더 자주 더 빠르게… 새 노선은?

제주에서 출퇴근 시간 버스를 타기가 한결 수월해진다. 통학·출퇴근 시간대 혼잡 민원이 많았던 노선을 중심으로 버스가 늘어나고, 새 노선도 생긴다.

제주도는 2024년 8월 버스 노선개편 이후 이용실태와 민원을 분석한 결과를 바탕으로, 25개 노선을 조정하고 버스 26대를 단계적으로 투입하는 보완 대책을 추진한다고 9일 밝혔다.

제주시내 섬식 정류장과 양문형 버스. 제주도 제공

제주도는 버스 이용인원, 교통카드 데이터, 민원 모니터링 결과 등을 종합 분석해 실제 불편이 확인된 노선을 중심으로 3단계 노선 안정화 방안을 마련했다.

12일부터는 차량 구입 전까지 예비 버스 6대를 투입해 13개 노선 운행 횟수를 늘린다.

800·801번, 211·212번, 221·222번, 311번, 451-1/452-1번이 더 자주 다니게 된다. 311번은 삼양 반다비체육센터를 하루 왕복 5회 새로 지나가고, 451-1/452-1번 노선은 하루 왕복 4회 공항서로 다호마을~오일장동길교차로 구간을 운행한다.

한림고에서 공항과 제주터미널을 거쳐가는 102-1번 급행도 새로 생겨 하루 4회 운행한다. 211·212번이 자주 다니게 되면서 211-1번 수요맞춤형 노선은 없어진다.

서귀포권에서는 500번이 두 노선으로 나뉜다. 모슬포남항~서귀포터미널~남원읍사무소 구간은 기존 500번으로 계속 다니고, 서귀포터미널~성산 구간은 501번 신설 노선으로 분리 운행한다. 이와 함께 전체 운행 횟수도 조정했다.

차량 구입 시기에 맞춰 4월에는 8개 노선에 버스 14대를 추가로 투입한다.

282번, 355·356번, 360번, 411·412번에 4대가 늘어나 도심 혼잡 노선이 완화된다. 특히 노형·연동에서 공항을 거쳐 함덕까지 빠르게 오가는 도심급행 노선이 8대 규모로 새로 생긴다. 공항~함덕 구간 막히는 시간대 불편이 줄고, 동부권 접근성도 나아질 전망이다. 아울러 연삼로로 노형·연동에서 봉개동까지 바로 가는 노선도 2대로 신설된다.

연말에는 고상 양문형 버스를 도입해 상시 혼잡한 111번, 151번, 182번, 600번에 6대를 추가 투입한다. 일부 수요맞춤형 노선은 운영을 종료하고, 정규 노선 중심으로 운행 체계가 정비된다.

제주도는 각 단계 시행 전 읍·면·동과 버스안내기 등을 통해 미리 알리고 시행 이후 약 20일간 집중 모니터링을 통해 불편 사항을 점검할 예정이다.

김삼용 제주도 교통항공국장은 “노선개편 후 실제 이용자 불편이 확인된 부분을 세밀하게 보완하는 데 중점을 뒀다”며 “교통카드 데이터와 현장 의견을 기반으로 노선 운영을 지속해서 모니터링하고 개선해 나가겠다”고 말했다.

