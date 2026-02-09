‘라스트 댄스’서 크게 다친 린지 본… “수술 후 상태 안정”

라스트 댄스를 화려하게 장식하고 싶었던 ‘스키여제’ 린지 본(41·미국)이 결국 수술대에 올랐다.

9일 AP통신(현지시간)에 따르면 본은 2026 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽 알파인 스키 여자 활강에서 큰 부상을 입은 뒤 트레비소 지역 대형 병원으로 옮겨 수술을 받았다. 병원 측은 성명을 통해 “왼쪽 다리 골절을 안정시키기 위해 정형외과 수술을 받았다”며 “상태는 안정적”이라고 전했다.

린지 본(미국)이 8일(현지 시간) 이탈리아 코르티나담페초 토파네 알파인스키센터에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 알파인 스키 여자 활강 경기 도중 넘어지고 있다. 코르티나담페초=AP연합뉴스

미국 스키·스노보드협회 스포츠 총괄 아누크 패티는 “이 종목은 정말 가혹하다”며 “우리는 선수들이 산을 향해 몸을 던지듯 내려오며 엄청난 속도로 질주하고 있다는 사실을 기억해야 한다”고 말했다.

본은 앞서 8일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 토파네 알파인스키센터에서 열린 결승전에 13번째 주자로 출전했다. 깊은숨을 몰아치고 힘차게 출발선을 나선 본은 두 번째 곡선 주로에서 오른팔이 기문에 부딪힌 뒤 균형을 잃고 넘어져 설원을 뒹굴었다. 본은 극심한 고통에 비명을 질렀다. 의료진이 현장에서 응급 처치를 하는 사이 ‘닥터 헬기’가 도착했다. 본은 들것에 실려 헬기로 병원에 이송됐고, ‘DNF’(Did Not Finish·완주를 하지 못함)로 실격 처리됐다.

2010 밴쿠버 대회 활강에서 첫 금메달을 딴 본은 2019년 고질적인 무릎 부상으로 은퇴했지만, 오른쪽 무릎에 인공관절 수술을 받은 뒤 복귀했다. 그는 올 시즌 국제스키연맹(FIS) 월드컵에서 우승 2회, 준우승 2회, 3위 3회 등의 성적을 내며 기대를 모았다. 본은 부상 우려 속에서도 올림픽 출전을 밀어붙였다. 그러나 뜻하지 않은 사고로 설원에서 퇴장했다.

