야노 시호, 딸 추사랑 독립 대비…도쿄 '200억' 부동산 임장

일본 모델 야노 시호가 딸 추사랑의 자취방을 알아보기 위해 도쿄 부동산 임장에 나섰다.

6일 야노 시호의 유튜브 채널에는 ‘사랑이 자취방 보러 갔다 200억 멘션까지 보고 온 도쿄 부동산 투어’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 야노 시호는 제작진과 함께 도쿄 곳곳을 돌며 다양한 부동산 매물들을 살폈다.

이번 임장은 딸 추사랑의 독립을 염두한 일정이었다.

야노 시호는 "사랑이가 조금 있으면 독립할 수도 있다. 독립심이 강한 아이니까 아마도 나갈 거라고 생각해서 장래에 대해서 조금 생각하고 있다"고 밝혔다. 또한 "미국이든 일본이든 어느 쪽이든 집을 나갈 거 같은데 일본의 집을 체크해 보고 싶다"고 했다.

그는 '처음부터 지원해 줄 것이냐'는 질문에 "사랑이는 비싼 집을 좋아한다. 그 정도까지 지원해주는 것은 무리 아닐까"라면서 웃었다. 그러면서 "제가 17살 때 처음 도쿄에 왔을 때 살던 집이 원룸이었다. 그런 집부터 시작하는 것도 좋다고 생각한다"고 했다.

야노 시호는 원룸을 구경하던 중에는 울컥하는 모습을 보이기도 했다. 그는 "정말 18살 때 집을 보러 온 느낌이다. 제가 살던 집도 벽이 이런 식이었다"며 "추억이 떠올라서 눈물이 날 것 같다"고 했다.

야노 시호는 초고가 타워멘션도 둘러봤다. 도쿄가 한 눈에 보이는 뷰와 고급스러운 인테리어가 돋보이는 집의 가격은 약 189억원.

야노 시호는 연신 감탄사를 쏟아내며 "이 집에 살고 싶다. 열심히 하겠다"고 했다. 이어 "추상! 같이 해"라며 남편 추성훈의 이름을 불러 웃음을 자아냈다.

