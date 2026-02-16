“욕실 벽에 분홍색 그거 뭐더라, 그거”…내가 스퀴지를 매일 쓰는 이유

욕실 문을 여는 순간 여러분의 눈살을 찌푸리게 만드는 정체불명의 손님이 가끔 나타날 때가 있다.

타일 틈새나 세면대 수전 주변, 심지어는 변기 안쪽 물줄기를 따라 은은하게 피어오른 분홍색 얼룩이다.

처음에 ‘뭐지?’ 싶어 닦아냈는데, 며칠 후 다시 생긴 끈질긴 이 얼룩을 놓고 많은 이들은 곰팡이라고 오해하곤 한다.

16일 학계 등에 따르면 분홍색 얼룩의 정확한 명칭은 ‘세라티아 마르세센스(Serratia Marcescens)’라는 박테리아, 즉 세균이다.

곰팡이가 식물처럼 포자로 번식하는 균류라면, 분홍색 얼룩은 공기 중에 떠다니다 물기가 있는 곳에 자리를 잡고 무섭게 증식하는 미생물 군집이다.

이 박테리아가 분홍색이나 붉은색을 띠는 이유는 ‘프로디지오신(Prodigiosin)’이라는 특유의 색소를 생성해서다.

흥미로운 점은 이 세균이 우리가 샤워할 때 사용하는 비누나 샴푸 찌꺼기 그리고 피부에서 떨어져 나온 각질 속에 포함된 지방 성분을 주식으로 삼는다는 것이다.

고온다습한 욕실 환경은 이들에게는 그야말로 ‘5성급 호텔’과 다름없는 완벽한 번식처라는 얘기다.

누군가는 분홍색 얼룩을 가볍게 여기지만, 사실 건강 측면에서 완전히 무시할 대상은 아니다.

건강한 성인에게는 큰 문제가 되지 않을 수 있지만, 면역력이 약한 어린이나 노약자에게는 호흡기 질환 등을 일으킬 수 있어서다.

화장실 청소 중에 분홍색 얼룩을 발견했다면 단순히 미관상의 이유뿐만 아니라 가족의 위생을 위해서라도 즉시 제거하는 것이 바람직하다.

시중의 화장실용 세제를 솔에 묻혀 가볍게 문지르기만 해도 쉽게 사라진다.

만약 실리콘 틈새에 생겼다면 락스를 희석한 물이나 곰팡이 제거제를 뿌려두었다가 30분 뒤 물로 씻어내면 없앨 수 있다.

문제는 재발이다. 닦아내도 며칠 뒤면 다시 고개를 내미는 이 박테리아를 예방하기 위해서는 욕실 환경 자체를 바꿔야 한다.

핵심은 건조다.

샤워 직후 벽면의 비누 거품이나 샴푸 찌꺼기를 뜨거운 물로 씻어내고 차가운 물로 욕실 전체의 온도를 낮춰주는 것이 좋다.

세균은 따뜻한 곳에서 활발하게 증식하기 때문이다.

환풍기 가동도 필요하지만 다소 번거롭더라도 유리 닦이용 스퀴지나 마른걸레로 타일 벽면과 바닥의 물기를 제거하면 더욱 좋다.

욕실의 샴푸 통이나 칫솔꽂이 바닥면도 사각지대다.

물이 고이지 않게 거치대를 쓰고 일주일에 한 번은 일광소독으로 살균하는 노력도 필요하다.

결국 욕실의 분홍색 얼룩은 우리가 얼마나 욕실 관리에 소홀했는지를 보여주는 일종의 경고등인 셈이다.

샤워 후 투자하는 1분은 여러분이 분홍색 불청객과 이별하는 작은 습관이 될 수 있다.

