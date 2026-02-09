검색

‘희생양 사임’으로 끝날까? 엡스타인 문건에 흔들리는 英 총리

임성균 기자 imsung@segye.com

미국 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인 문건 추가 공개의 여파로 키어 스타머 영국 총리의 비서실장 모건 맥스위니가 사임했다.

 

8일(현지시간) 맥스위니 전 비서실장은 성명을 통해 “피터 맨덜슨 임명 결정은 잘못된 것이었다”며 ”나는 총리에게 임명을 조언했고 그에 대한 책임을 전적으로 진다”고 밝혔다. 집권 노동당의 중견 정치인 피터 맨덜슨 전 산업장관은 최근 미 법무부가 추가 공개한 엡스타인 파일에서 엡스타인으로부터 거액 수령, 정부 내부 정보 유출 등 부정행위를 저질렀다는 의혹이 제기돼 경찰 수사를 받고 있다. 스타머 총리는 엡스타인과 친분을 알면서도 맨덜슨을 주미 대사로 임명했다는 비판을 받고 있는데, 스타머 총리 본인이 물러나야 한다는 압박을 당 안팎에서 받아 왔다.

 

영국 총리의 비서실장 모건 맥스위니. 로이터연합뉴스
맥스위니가 ‘전적인 책임’을 진다며 물러났으나 스타머 총리의 위기가 끝나지는 않을 것으로 보인다. 제1야당 보수당의 케미 베이드녹 대표는 “형편없는 결정을 한 총리가 전적인 책임을 져야 한다"고 말했다. 지지율 1위를 달리는 우익 영국개혁당의 나이절 패라지 대표도 “5월 선거에서 노동당의 참패 이후 스타머도 곧 뒤따를 것”이라고 꼬집었다. 무엇보다 총리 자리를 위협하는 당내 하원의원들의 압박이 이어지고 있다.

 

일간 더타임스는 보수당의 테리사 메이, 보리스 존슨 총리 등이 위기 때 비서실장을 희생시켜 총리 자리를 지키려 했으나 오히려 명만 재촉한 전례가 있다며, 당내의원들의 불만이 큰 스타머 총리의 운명도 맥스위니 사임으로 바뀌지 않을 수 있다고 비판했다.

 

한편, 엡스타인 후폭풍은 프랑스에도 이어졌다. 이날 AP, AFP 통신은 자크 랑 전 문화장관이 공공 연구기관인 아랍세계연구소 회장 자리에서 물러났다고 전했다. 2013년 회장으로 취임했던 랑 전 장관은 엡스타인 연루 의혹으로 이 연구소를 감독하는 프랑스 외무부에 9일 출석할 예정이었다가 8일 밤 사직서를 제출한 것으로전해졌다. 외무부도 그의 사임을 확인했다.

 

엡스타인 파일에 랑 전 장관의 이름은 여러 차례 등장한다. 프랑스 금융검찰청(PNF)은 랑 전 장관과 영화제작자인 그의 딸 카롤린에 대해 탈세, 자금 세탁 혐의로 예비 수사를 개시했다. 랑 전 장관은 혐의를 부인하고 있다.


임성균 기자 imsung@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

