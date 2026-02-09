“옆에 못 서겠네”…박보검 미모에 ‘미중년’ 조지 클루니도 감탄

미중년으로 유명한 할리우드 스타 조지 클루니가 배우 박보검의 미모를 칭찬해 눈길을 끌었다.

7일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서는 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽을 기념하는 ‘오메가 하우스’ 개막 행사가 열렸다.

이날 행사에는 동계올림픽 공식 타임키퍼인 오메가의 브랜드 홍보대사 조지 클루니를 비롯해 박보검, 오메가 사장 겸 최고경영자(CEO) 레이날드 애슐리만, 미국 육상의 전설 앨리슨 펠릭스, 배우 마리사 토메이, 사울 난니 등 각 분야를 대표하는 글로벌 인사들이 참석했다.

배우 박보검과 조지 클루니. 사회관계망서비스(SNS) 캡처

행사 현장에서 박보검은 유창한 영어로 인사를 전하며 “이 자리에 와서 여러분을 만나게 돼 기쁘다”고 말했고, 조지 클루니에 대한 존경심도 함께 드러냈다.

이에 조지 클루니는 박보검의 어깨에 손을 올리며 친근함을 표현한 뒤 “Look at him, I wanna kill myself”라고 농담을 건네 웃음을 자아냈다. 이는 “그가 너무 완벽하게 잘생겨서 죽고 싶다”라는 의미의 표현이다.

오메가 공식 홈페이지에 따르면 이번 행사는 2026 동계올림픽을 앞두고 마련된 첫 번째 ‘오메가 하우스’ 개막 갈라다. 애슐리만 CEO는 “밀라노에 위치한 이 공간은 동계올림픽을 위한 최초의 오메가 하우스”라며 “하계 올림픽에서의 경험을 바탕으로, 겨울 올림픽에서도 특별한 오메가 경험을 선사하고 싶다”고 밝혔다.

이어 “개막일은 언제나 설레는 순간이며, 조지와 보검이 그날 밤 각자의 스타성을 발휘해줘 매우 기뻤다”고 덧붙였다.

애슐리만 CEO는 박보검에 대해 “독보적인 매력과 강렬한 스크린 존재감으로 사랑받는 배우”라며 “폭넓은 연기 스펙트럼과 연기에 대한 진정성은 오메가가 오랫동안 추구해온 정밀함과 탁월함, 지속적인 품질 가치와 맞닿아 있다”고 평가했다.

박보검은 “오메가와의 인연은 아직 시작 단계지만, 이미 브랜드가 지닌 많은 가치를 느끼고 있다”며 “시계 제작의 우수성을 직접 확인했고, 스포츠를 통해 그 유산을 경험하고 있다. 이 공간에서 올림픽 유산과 오메가의 역사적 역할을 더 깊이 이해하게 돼 영광”이라고 소감을 밝혔다.

