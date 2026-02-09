네이버웹툰 ‘별을 품은 소드마스터’, 모바일 RPG로 재탄생

네이버웹툰의 자회사 스튜디오 리코가 글로벌 인기 웹툰 ‘별을 품은 소드마스터’ 지식재산권(IP)을 기반으로 한 모바일 신작 게임 개발에 돌입했다고 9일 밝혔다.

네이버웹툰의 자회사 스튜디오 리코가 글로벌 인기 웹툰 ‘별을 품은 소드마스터’ 지식재산권(IP)을 기반으로 한 모바일 신작 게임 개발에 돌입했다고 9일 밝혔다. 네이버웹툰 제공

신작 게임 ‘별을 품은 소드마스터(가제)’는 스튜디오 리코가 퍼블리싱하고 게임 개발사 코드드래곤이 협력하는 프로젝트다.

스튜디오 리코는 IP를 활용한 다양한 게임과 애니메이션 제작을 통해 쌓아온 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로 신작에서도 원작의 핵심 가치를 정교하게 해석해 완성도 높은 콘텐츠를 선보일 예정이다.

양사는 웹소설에서 시작해 웹툰으로 이어지며 거대한 세계관을 구축한 원작의 서사와 액션 연출을 모바일 환경에 최적화된 액션 RPG로 구현해 글로벌 유저들을 공략할 계획이다.

원작 세계관을 충실히 계승하되 게임에서만 만나볼 수 있는 독창적인 설정과 확장 요소를 추가해 원작 팬들에게는 차별화된 즐거움을 제공하고, 신규 이용자도 액션 RPG 본연의 재미를 만끽할 수 있는 게임을 선보인다는 방침이다.

코드드래곤 황대웅 대표는 “단순한 수치 위주의 경쟁 시스템에서 벗어나 유저 간 협동과 전략적 경쟁이 주는 RPG 본연의 즐거움을 선사하겠다”며 말했고, ‘별을 품은 소드마스터’ 홍대의·주노 작가는 “완성될 게임에 대한 기대가 크다”고 소감을 전했다.

스튜디오 리코 이승훈 게임스튜디오 리드는 “원작 팬들이 충분히 만족할 게임을 만들고 그 외의 이용자도 RPG 본연의 즐거움을 만끽할 수 있는 웰메이드 게임을 선보이기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

