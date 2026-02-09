강다니엘, 워너원 재결합 앞두고 오늘(9일) 육군 현역 입대

프로젝트 그룹 '워너원' 출신 가수 강다니엘이 군 복무를 시작한다.

9일 소속사 에이라에 따르면, 강다니엘은 이날 현역으로 입대한다. 기초군사훈련을 받은 뒤 육군으로 복무하게 된다.

입소 당일 별도의 행사는 진행되지 않는다. 강다니엘 소속사 에이라는 "다수의 군 장병 및 가족분들이 함께하는 자리인 만큼 안전을 위해 팬 여러분의 현장 방문은 삼가시길 부탁드리겠다"고 당부했다.

강다니엘은 지난 2017년 케이블 음악 채널 엠넷의 아이돌 오디션 프로그램 '프로듀스 101' 시즌2에서 우승하면서 화려하게 데뷔했다. 이 프로그램을 통해 결성된 워너원 센터를 맡아 절정의 인기를 누렸다.

그룹 활동을 마친 후에는 솔로 가수로 활동하고 있다. 강다니엘의 입대 소식으로 올해 상반기 예정된 워너원 재결합 프로젝트에도 관심이 쏠린다.

워너원은 엠넷 신규 예능으로 통해 오랜만에 다시 뭉칠 예정이다. 강다니엘은 입대 전까지 프로그램 초반 녹화 일부에 참여한 것으로 알려졌다.

