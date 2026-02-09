검색

서인영, 코 보형물 빼더니…청순 비주얼 공개

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

사진=세계일보 자료사진, 서인영 SNS
사진=세계일보 자료사진, 서인영 SNS

 

그룹 ‘쥬얼리’ 출신 가수 서인영이 달라진 분위기의 근황을 공개했다.

 

서인영은 지난 7일 자신의 인스타그램을 통해 "지긋지긋하지만 20년 지기 사랑하는 내 친구"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

 

이날 공개된 사진 속 서인영은 웨이브가 들어간 긴 갈색 머리 가발을 착용했다. 특히 화장기 없는 수수한 모습에도 또렷한 이목구비가 눈길을 끈다.

 

서인영은 2023년 2월 비연예인 사업가와 결혼했으나, 2024년 9월 파경을 맞았다.

 

이후 작년 라이브 방송을 통해 체중이 10㎏ 증가했다고 고백했다. 이후 다이어트를 선언한 서인영은 "코 보형물을 다 뺐다"고 전했다.

 

서인영은 2002년 쥬얼리로 데뷔해 '원 모어 타임(One more time)', '니가 참 좋아', '슈퍼 스타(Super star)' 등을 불렀다.

 

솔로로 나서 '신데렐라(Cinderella)' 같은 히트곡을 냈고 예능에서도 활약했다. 올해 컴백을 목표로 신곡을 준비 중이다.


한윤종 기자 hyj0709@segye.com 기자페이지 바로가기

