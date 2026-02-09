국민 6명중 1명은 '당 과잉섭취'…10세미만서 비율 가장 높아

이재명 대통령이 설탕부담금 도입을 제안한 가운데, 우리 국민 중 당을 과잉 섭취하는 사람의 비율이 최근 수년간 증가하는 경향을 보인 것으로 나타났다.



9일 질병관리청이 국민건강영양조사를 이용해 분석한 당 섭취 현황에 따르면 우리 국민의 총 당 섭취량은 2020년 58.7ｇ에서 2023년 59.8ｇ으로 늘었다.

사진=게티이미지뱅크

총 당 섭취량은 2016년 67.9ｇ보다는 유의미하게 줄었으나 2020년∼2022년 3년간은 58ｇ대를 보이다 2023년 59.8ｇ으로 증가했다.



당 과잉 섭취자 분율(총 에너지 섭취량 중 당을 통한 에너지 섭취량이 20%를 초과)은 2023년 16.9%로 조사됐다. 약 6명 중 1명꼴로 당 과잉 섭취자인 셈이다.



당 과잉 섭취자 분율은 2020년 15.2%, 2021년 15.8%, 2022년 15.8%, 2023년 16.9%로 증가하는 흐름을 보인다. 2016년(19.2%)보다는 줄었다.



당 과잉 섭취자 분율을 연령대로 보면 1∼9세에서 26.7%로 가장 높았다. 전 연령대 중 당 과잉 섭취자 분율이 20%를 넘기는 연령대는 1∼9세가 유일했다.



그 다음으로 10∼18세 17.4%, 19∼29세 17.0%로 어린이·청소년, 청년에서 당 과잉 섭취 비율이 상대적으로 높았다.



성별로 보면 당 과잉 섭취자 분율은 여성이 21.0%로 남성(12.9%)보다 높았다.



총 당 섭취량의 1위 급원은 음료·차류였다. 이어 과일류, 유제품·빙과류, 빵·과자류 순이었다.



당 과잉 섭취자는 그렇지 않은 사람보다 음료류, 과일류를 3배 이상 먹는 것으로 나타났다.



당 과잉 섭취자의 과일류 섭취량은 33.5ｇ인 반면당 과잉 섭취자가 아닌 사람의 과일류 섭취량은 8.64ｇ이었다.



음료·차류 섭취량도 당 과잉 섭취자는 30.4ｇ, 당 과잉 섭취자가 아닌 사람은 10.94ｇ이었다.



질병청은 "과거보다 국민 총당 섭취량이 다소 감소한 것은 긍정적 변화지만 첨가당 함량이 높은 음료류, 빙과류 등을 통한 당 섭취량이 여전히 많다"며 "당 섭취량을 줄이기 위한 정책적·환경적 노력이 계속 필요하다"고 밝혔다.

<연합>

