인천시, 1인가구 지원에 3646억 투입

2024년 기준 인천의 1인 가구는 41만1000여가구로 전체의 32.5%를 차지한다. 2019년 이후 매년 6.7% 이상 증가 추세다. 배우자 사망, 학업·직장, 개인의 선택 등 다양한 사회·경제적 요인에 기인한다. 이로 인해 사회적 고립, 건강 악화, 경제적 자립 어려움 같은 여러 문제가 부각되고 있다.



인천시는 ‘2026년 1인가구 지원 시행계획’을 수립하고 본격적인 추진에 나선다고 8일 밝혔다. ‘혼자여도 편안하고 함께하면 더 힘이 되는 살기 좋은 인천’을 비전으로 총 3646억원을 투입해 6개 정책영역, 14개 정책과제, 46개 세부사업이 진행된다.



지난해 시에서 1인가구 실태를 조사한 결과 경제 기반 확립과 주거비 부담 완화가 가장 시급한 정책지원 분야로 나타났다. 연장선에서 가장 많은 예산이 투입되는 분야로 1인가구 주거안정을 펼친다. 여기에는 청년 월세 지원과 임대주택 공급이 포함된다. 또 노인 생활코칭 연계 일자리 창출과 지역공동체 구직도 돕는다.



주요 내용은 △정책추진 기반 구축 2억원 △경제생활 협력 434억원 △주거안정 3040억원 △안전한 여건 조성 59억원 △건강 증진 및 돌봄 104억원 등이다. 1인가구의 외로움 예방과 사회적 연결 회복을 위한 프로그램도 선보인다. 24시간 외로움 상담콜 운영과 폐파출소 활용 ‘마음지구대’ 운영이 대표적이다.

