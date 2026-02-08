아! 점프 실수… 차준환 ‘예방주사’ 아팠다 [밀라노 동계올림픽]

한국 피겨 스케이팅의 남녀 에이스 차준환(서울시청)과 신지아(세화여고)가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 팀 이벤트(단체전)를 통해 예열을 마쳤다. 한 사람은 진한 예방주사를 맞았고, 또 한 명은 올림픽 무대 데뷔전이라는 귀중한 경험을 쌓으며 김연아 이후 끊겼던 한국 피겨가 올림픽 시상대에 다시 서기 위한 예열을 마쳤다.

한국 남자 피겨 간판 차준환은 이번 대회에서 가장 뜨거운 스포트라이트를 받는 선수 중 한 명이다.

차준환이 7일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 팀 이벤트 남자 싱글 쇼트프로그램에서 우아한 연기를 펼치고 있다. 밀라노=뉴시스

최근 홍콩 보그가 ‘이번 올림픽 최고 미남 선수’ 1위로 꼽을 정도다. 너무 큰 관심 탓이었을까. 차준환은 8일 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 단체전 남자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 41.78점, 예술점수(PCS) 41.75점, 합계 83.53점을 받아 10명의 출전 선수 중 8위에 그쳤다.

차준환은 이날 첫 점프인 쿼드러플(4회전) 살코를 잘 뛰었고, 트리플 러츠-트리플 루프 콤비네이션 점프도 매끄럽진 않았으나 클린으로 처리했다.

하지만 후반부 첫 과제이자 마지막 점프인 트리플 악셀에서 실수를 범하며 과제가 0점 처리됐다. 평소 무난하게 소화했던 점프였고 이번이 세 번째 올림픽 도전일 만큼 경험이 풍부한 차준환이기에 예상치 못한 결과였다.

오히려 이 실수가 본 경기라고 할 수 있는 개인전을 앞두고 쓴 보약이자 좋은 ‘예방주사’였다.

차준환은 “도약하는 순간에 타이밍이 좀 맞지 않았다”면서 “사대륙선수권대회 때 부족했던 점을 보완하려고 열흘 정도 집중 훈련을 하다 (신경 쓰지 않았던 부분에서) 실수해 아쉽지만, 그 외의 부분들은 잘해 나간 것 같다. 이틀 남은 개인전까지 잘 연습하면 될 것”이라며 오히려 밝은 표정이었다. 작은 실수도 용납할 수 없는 올림픽 무대에서 다시 한 번 긴장의 끈을 조일 수 있는 계기가 된 실수였던 셈이다.

차준환은 올림픽을 앞두고 많은 변화를 선택하는 등 승부수를 띄웠다. 올림픽 직전 대회인 사대륙선수권에서는 프리스케이팅 음악과 프로그램을 바꾸는 결단을 내렸고 올림픽 무대에 와서는 쇼트프로그램 의상을 교체하며 이미지에 변주를 줬다. 새로운 의상은 개인전에 착용할 예정이다.

밀라노에서 연기 펼치는 신지아. 밀라노=연합뉴스

김연아의 후계자로 꼽히는 신지아는 지난 6일 역시 단체전 여자 싱글 쇼트프로그램으로 감격스러운 올림픽 데뷔전을 치렀다. 생애 첫 올림픽 무대인 단체전에서 신지아는 특유의 차분하고 견고한 연기를 선보이며 기술점수(TES) 37.93점, 예술점수(PCS) 30.87점, 합계 68.80점을 받아 10명의 출전 선수 중 4위에 오르며 큰 무대 적응을 마쳤다.

신지아는 “의외로 긴장하지 않은 것에 놀랐다”며 강심장을 자랑하면서도 “점프가 살짝 흔들린 게 아쉽다”고 더 좋은 경기에 대한 의욕을 보여줬다.

신지아는 “단체전에서 느꼈던 감을 잊지 않고 개인전까지 잘 마무리했으면 좋겠다”라며 “정말 연습을 열심히 했다. 그런 부분까지 모두 보여드리고 싶다”고 강조했다.

한편 한국 피겨는 이번 단체전에서 14점을 얻어 참가 10개국 중 7위에 그쳐 상위 5개 팀만 나가는 결승 진출에 실패했다. 단체전은 남녀 싱글과 페어 및 아이스댄스 등 한 국가당 4개 종목에서 얻은 점수로 순위를 매긴다. 그런데 한국은 아이스댄스에 임해나-권예(경기일반) 조가 출전했지만 페어 종목에는 출전 선수가 없이 3종목에만 출전하고도 5위권에 가까운 성적을 냈다는 점에서 고무적인 결과다. 다만 한국 피겨가 좀 더 경쟁력을 갖추려면 페어 종목 육성이 시급하다는 과제도 받아들이게 됐다.

