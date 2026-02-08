국힘, 장동혁 체제로 ‘일단락’… 한동훈은 독자행보

국민의힘 장동혁 대표가 직을 걸고 던진 재신임 승부수가 사퇴 요구로 이어지지 않으면서, 당은 ‘한동훈 제명’ 사태로 촉발된 내홍을 일단락하고 본격적인 지방선거 체제 전환에 더욱 박차를 가하게 됐다. 다만 당권파와 친한(친한동훈)계 간 ‘징계 내전’이 이어지는 가운데, 한동훈 전 대표가 토크콘서트를 통해 공식 석상에 나서면서 향후 국민의힘의 갈등 구도가 어떻게 전개될지 주목된다.



8일 정치권에 따르면 장 대표는 지난 5일 각자의 직을 걸고 자신의 사퇴·재신임을 묻는 당원투표를 진행하자고 제안했지만, 장 대표가 제시한 시한인 6일까지 이에 응한 이는 없었던 것으로 확인됐다. 한 전 대표 제명을 계기로 친한계를 중심으로 당내 반발이 격화되며 장 대표의 재신임과 사퇴를 요구하는 목소리가 제기됐지만, 결국 국민의힘은 6·3 지방선거까지 장 대표 체제를 유지하게 됐다는 평가다. 국민의힘은 조만간 공천관리위원장 인선을 마무리하고, 3·1절을 목표로 당명 개정 등 각종 쇄신안을 추진할 예정이다.

8일 서울 송파 잠실실내체육관에서 열린 국민의힘 한동훈 전 대표의 토크콘서트를 찾은 지지자가 한 전 대표의 얼굴이 담긴 피켓을 들고 있다.

뉴시스

하지만 당권파와 친한계 간 갈등이 잠시 수면 아래로 가라앉았을 뿐이라는 지적도 나온다. 한 전 대표 제명 이후 보수 성향 유튜버 고성국씨와 친한계 배현진 의원을 둘러싼 징계 논란이 잇따라 불거지면서다. 지난달 30일 국민의힘 친한계 의원 10명은 당사에 고 전두환 전 대통령 사진 등을 걸자고 발언한 고씨를 ‘품위 위반’ 문제로 당 윤리위원회에 제소했다. 고씨는 장 대표 체제에서 지명직 최고위원 임명설이 거론된 인물로, 친한계가 한 전 대표 제명 이후 맞대응에 나선 것이다.



이후 친한계인 배 의원도 윤리위원회에 제소되면서 갈등은 다시 표면화됐다. 국민의힘 윤리위는 지난 6일 회의를 열고 배 의원에 대한 징계 안건을 논의한 뒤 징계 절차 개시를 의결한 것으로 전해졌다. 징계 사유로는 지난달 27일 배 의원이 한 전 대표 징계 반대 입장문 작성을 주도하는 과정에서 ‘제명 반대’ 입장이 국민의힘 서울시당 전체의 공식 의견인 것처럼 왜곡했다는 점이 제시됐다. 당권파인 이상규 성북을 당협위원장은 페이스북을 통해 “제가 배현진 서울시당위원장의 서울시당 사당 문제 등으로 제소했다”며 “장동혁 지도부나 고성국 박사의 지시로 제소했다는 주장은 허위사실”이라고 밝혔다.



이 같은 상황에서 한 전 대표는 이날 서울 잠실실내체육관에서 토크콘서트를 열고 지지자들과 직접 만났다. 이날 행사는 제명 이후 한 전 대표가 나선 첫 대규모 공개 행사로, 1만석이 넘는 규모로 진행됐다. 한 전 대표 지지자들뿐 아니라 친한계 의원과 당협위원장 등도 참석했다. 지난 1일 온라인 예매가 시작된 지 1시간7분 만에 전석 매진되기도 했다.

