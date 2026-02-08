검색

조국 “與, 13일까지 합당 공식입장 내라”

박유빈 기자 yb@segye.com

설 연휴 前 시한 제시… 결정 촉구
“답변 없을 경우 없던 일로” 압박
與선 의총 등 거친 후 발표 전망

조국혁신당 조국 대표가 더불어민주당을 향해 13일까지 공식적이고 공개적인 답이 없으면 합당은 없는 것으로 하겠다고 마지노선을 그었다. 조 대표는 13일까지 6·3 지방선거를 합당한 채로 치를지, 합당은 하지 않고 선거연대를 이룬 채로 치를지도 명확히 택하라고 했다. 민주당은 10일 정책의총과 12일 정청래 대표와 상임고문단 등과 만남을 가진 뒤 공식 입장을 낼 것으로 전망된다.

조국혁신당 조국 대표가 8일 국회에서 기자간담회를 갖고 합당을 제안한 더불어민주당에게 “오는 13일까지 당의 공식 입장을 결정해 달라”고 요구하고 있다.  연합뉴스
조 대표는 8일 국회에서 간담회를 열고 합당과 관련해 “국민 실망이 크고 양당이 상처가 크다”며 13일까지 합당 여부와 지선 방식을 정해 답하라고 기한을 제시했다. 조 대표는 이어 “조국혁신당 가치와 비전인 사회권 선진국 비전을 수용할지 거부할지를 밝혀 달라”며 “토지공개념이 ‘좌파 사회주의 정책’이므로 폐기해야 한다고 인식하고 있는지 밝혀 달라”고 말했다. 그러면서 “민주당 정 대표와 회동을 제안한다”며 “제가 요구한 상황에 대해 민주당이 공식적으로 답하면 대표 간 만남이 있어야 그다음 단계를 논할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

혁신당은 민주당 내부 논의가 13일보다 길어질 경우 더 기다릴 수 있다는 입장을 내놨다. 조 대표는 “민주당 공식 결정이 내부절차에 있어서 (예컨대) 15일, 20일이라 하면 받겠다”며 “현재로서 13일이 양당 모두에 좋을 것 같다는 생각”이라고 말했다. 그는 “합당 논의가 벌써 3주째”라며 “양당 당원과 국민 인내심이 바닥나고 있고 이 상태로 설 연휴를 맞이하면 실망감이 누적될 것”이라고 했다.

이 같은 요구에 민주당 이언주 최고위원은 “정 대표가 ‘개인 차원에서’ 의견을 표시한 것에 불과하다”며 “혁신당이 합당에 관해 특별한 입장을 밝힐 것도, 우리보고 밝히라고 요구할 일도 없다”고 받아쳤다. 이 최고위원은 수차례 공개적으로 합당에 반대했다.

민주당은 10일 합당을 논의하는 정책의원총회를 개최할 예정이다. 정 대표는 민주당 초선·3선·중진 의원들과 지난주에 만났고, 10일 재선 의원 모임 및 12일 상임고문단 회동을 가진다. 민주당 박수현 수석대변인은 “정 대표는 의총에서 의견을 종합적으로 수렴한 후에 가급적 조속히 입장을 발표할 것”이라고 밝혔다.


박유빈 기자 yb@segye.com 기자페이지 바로가기

