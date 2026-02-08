금·은값 치솟자 메달값 ‘신기록’ [밀라노 동계올림픽]

국제적으로 폭등하는 금·은 가격에 동계올림픽 메달 가격도 지난 하계올림픽 대비 두 배 이상 상승한 것으로 나타났다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 금메달. 신화연합

미국 CNN은 5일(현지시간) “2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 시상식에 오르는 선수들은 귀금속 가격 폭등 덕분에 역사상 가장 비싼 메달을 목에 걸게 된다”고 보도했다.



CNN은 이번 대회 금메달의 금속 가격을 2300달러(337만원)에서 2400달러(352만원) 사이로 예상했다. 이는 2024 파리 올림픽 당시 900달러(132만원) 수준이던 가격의 2배를 훌쩍 넘어선 것이다. CNN은 은메달 가격 역시 1400달러(약 206만원)로, 2년 전 대비 3배 이상될 것으로 전망했다. 메달 가격 급등은 금·은 가격의 가파른 변동 때문이다. 금융정보분석회사 팩트셋 데이터에 따르면 2024 파리 대회 이후 금값은 약 107%, 은값은 200% 가까이 올랐다. 이번 대회 메달은 이탈리아 국립 조폐국이 재활용 금속을 활용해 제작했다. 다만 금메달의 경우엔 순금이 아니다. 총 506g 중 금은 6g에 불과하고, 나머지는 은으로 채워졌다. 올림픽 금메달은 1912 스톡홀름까지만 순금으로 제작됐고, 이후 국제올림픽위원회(IOC) 규정에 따라 은으로 제작한 후 겉면만 도금한다.

