‘인재 중시’ LG, 미래 AI 리더 키운다

“사람과 인재를 소중하게 여기는 것이 LG가 창립 이래 간직해 온 원칙입니다.”



LG가 미래 인공지능(AI) 인재 육성을 위해 진행하는 ‘LG AI 청소년 캠프’ 3기 여정을 시작했다. LG는 ‘인재가 미래’라는 경영철학을 토대로 청소년부터 청년에 이르기까지 AI 인재 육성 체계를 구축하고 있다.

지난 5일 ‘LG AI 청소년 캠프’에서 특강을 진행 중인 이진식 LG AI연구원 엑사원랩장. LG 제공

LG는 8일 서울대학교와 함께하는 ‘LG AI 청소년 캠프’를 통해 미래 AI 리더를 꿈꾸는 청소년 인재 육성에 본격적으로 나선다고 밝혔다. 올해로 3기를 맞은 이번 캠프에서 전국 각지에서 선발된 청소년 100명은 5월까지 10주간 서울대 교수진과 대학원생, 대학생 멘토 25명의 멘토링을 받으며, AI 기술로 문제를 해결하는 도전 과제를 진행한다.



지난 5일부터 시작한 교육 과정에선 신영길·유준희·문병로·서봉원·엄현상·유연주·권가진 교수 등 서울대 교수진과 이승연 상명대 교수가 직접 AI 기초 교육부터 비전 AI, 디자인 싱킹, 코딩을 지도했다. 이진식 LG AI연구원 엑사원랩장은 LG의 AI ‘엑사원(EXAONE)’ 개발 과정을 설명하는 특강을 진행했다.



5월 성과발표회를 통해 선발된 교육 과정 우수자 15명에겐 7월 미국 스탠퍼드대와 실리콘밸리에 위치한 빅테크, LG테크놀로지벤처스 견학 기회가 제공된다. LG는 청소년을 대상으로 한 AI 교육지원뿐만 아니라 연간 5000명 이상의 청년들이 학계 및 현장 전문가들의 강의를 들으며 AI 전문가로 성장할 수 있는 ‘LG 에이머스’도 운영 중이다.



구광모 대표는 미래 인재들과 만나는 자리에서 “LG의 꿈은 상상을 더 나은 미래로 만들어 모두가 미소 짓는 세상을 만드는 것”이라며 “꿈을 실현하기 위해서는 ‘기술과 혁신’, 이를 가능하게 하는 ‘사람과 인재’가 소중하며 이는 LG가 창립 이래 간직해 온 원칙”이라고 강조해왔다. LG 관계자는 “청소년과 청년들이 글로벌 리더로 성장할 수 있도록 돕는 교육 프로그램을 확대할 것”이라고 말했다.

