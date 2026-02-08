“네 아빠 지긋지긋하다”… 함소원 모친, 손녀 앞에서 진화 문전박대

함소원의 전 남편 진화가 딸 앞에서 문전박대를 당했다. 유튜브 채널 'MBN Entertainment' 영상 캡처

방송원 함소원의 전 남편 진화가 딸 앞에서 전 장모에게 문전박대를 당했다.

지난 7일 방송된 MBN 예능프로그램 ‘속풀이쇼 동치미’에서는 함소원이 진화와 재결합을 고민하며 친정어머니를 찾아가는 모습이 그려졌다.

이날 함소원 모친은 진화와 재결합을 고민하는 딸에게 “너희가 싸우지만 않으면 나는 오케이다. 그런데 붙어 있으면 계속 싸우지 않나. 그걸 혜정(함소원 딸)이가 보면서 스트레스를 받는다”라고 짚었다.

또 함소원 모친은 과거 자신의 남편이 게을러서 고생을 많이 했고, 방에만 누워 있는 모습에 질색했는데 진화 역시 그렇다고 “지긋지긋하다”며 “너희 아빠가 그렇게 살았다”고 질색하는 모습을 보였다.

진화를 보고 화를 내는 함소원 모친. 유튜브 채널 'MBN Entertainment' 영상 캡처

이후 함소원의 딸이 할머니의 집을 찾아왔는데, 아빠도 같이 왔다며 진화에게 문을 열어줬다. 하지만 함소원 모친은 진화가 준비해 온 꽃다발을 보고 “뭐하러 왔냐. 그냥 가라"며 등을 떠밀었다. 진화가 꽃을 선물하려 하자 “나 쓰레기 버리기도 어렵다. 늙어서 아무것도 못 한다”며 거절했다.

함소원의 딸 혜정은 “아빠가 할머니에게 해줄 거 있다고”라며 할머니에게 소리쳤고, 방송 화면을 지켜보던 노사연은 “혜정이 앞에서 저런 모습 보이는 건 진짜 안 좋은 것 같다. 혜정이가 제일 큰 피해자”라며 안타까워했다.

결국 진화를 쫓아낸 함소원 모친. 유튜브 채널 'MBN Entertainment' 영상 캡처

함소원은 쉽게 자리를 뜨지 못하던 진화를 집 안으로 들였고, 진화는 함소원 모친 앞에 무릎을 꿇고 “죄송하다”라고 고개를 숙였다.

그러면서 “예전에 잘못을 많이 해서 장모님을 많이 실망시켜드린 것 같다”며 “그땐 너무 어려서 장모님 마음을 안 좋게 해드린 것 같다. 앞으로 지켜봐 달라. 좋은 아빠가 될 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.

함소원 모친에게 사과하는 진화. 유튜브 채널 'MBN Entertainment' 영상 캡처

이에 함소원 어머니는 “알았으니까 이제 가라. 네 나름대로 노력하느라 고생한 거 안다. 한 번씩이라도 와서 보면 혜정이가 기쁘지 않겠나. 어딜 가든지 건강하게 잘 살라”고 하면서도 재결합에 대해서는 말을 아꼈다.

한편, 함소원과 진화는 2018년 결혼해 2022년 12월 이혼했다. 이후 두 사람은 딸 혜정 양의 양육을 위해 재결합했지만, 2023년 다시 결별했다. 그러나 최근 이들이 다시 한집에서 지내고 있다는 사실이 전해지며 재결합 여부에 관심이 쏠리고 있다.

