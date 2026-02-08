한미연합사단 부사단장에 첫 여군 장성...문한옥 준장

한·미 혼성 부대인 미2사단/한미연합사단(2ID/RUCD) 한국 측 부사단장에 처음으로 여군 장성이 부임했다.

8일 군에 따르면 문한옥 육군 준장은 최근 미2사단/한미연합사단 한국 측 부사단장에 취임했다.

문한옥 한미연합사단 한국 측 부사단장. 주한미군 제공

문 준장은 여군사관 42기 출신으로, 1997년 소위로 임관해 지난달 장성 인사에서 준장으로 진급했다.

문 준장은 보병 병과 출신 여군 장성으로, 한국군 전투병과 여군 중 처음으로 미2사단/한미연합사단 한국 측 부사단장에 취임했다.

문 준장은 소령 시절 연합사 기획참모부 전략분석장교로서 연합연습 시나리오와 전략환경 분석을 담당했다.

중령 때는 합참 신연합방위추진단에서 전시작전통제권 전환 관련 업무를 수행했다.

2015년 한·미연합사단 창설 당시 초창기 멤버로 근무했으며, 2021년 미2사단/한미연합사단 한국 측 참모장을 지냈다. 직전까지는 합참 전략기획부 국제군사협력과장으로서 한·미 군사위원회(MCM) 등 한·미동맹 관련 업무를 맡아왔다.

문 준장은 “전시작전통제권 전환의 중요한 시기에 상호운용성을 높이고, 후배 장교들이 한국군으로서의 정체성을 고민하고 확립할 수 있는 조직을 만드는 데 기여하고 싶다”고 취임 소감을 밝혔다.

미2사단/한미연합사단은 미군과 한국군이 함께 편성돼 운용되는 한미 연합 전술부대다. 사단장은 미2사단장이 겸직하며, 부사단장은 미군 2명과 한국군 1명으로 구성된다.

문 준장은 한국군 협조단장을 겸해 100여 명 규모의 한국군 참모조직을 지휘한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지