‘BTS’ 영국 토트넘구장 공연 12만석 매진

글로벌 슈퍼 그룹 방탄소년단(BTS)이 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 단일 공연 사상 최고 객석 점유율을 달성했다.



공연기획사 라이브네이션 UK는 지난 6일 공식 사회관계망서비스(SNS)에 “BTS의 아미(팬덤)가 토트넘 홋스퍼 스타디움 단일 공연 사상 최고 객석 점유율(HighestSingle Show Capacity)을 달성했다”고 밝혔다.

글로벌 슈퍼 그룹 방탄소년단(BTS)이 7월 6∼7일 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 12만 관객을 대상으로 공연을 하면서 단일 공연 사상 최고 객석 점유율을 달성했다. 빅히트 뮤직 제공

BTS의 런던 공연은 7월 6∼7일 개최된다. 6만2000석 규모의 토트넘 홋스퍼 스타디움은 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼의 홈구장으로 2019년 개장 이후 그룹 스트레이 키즈, 비욘세, 트래비스 스콧 등이 공연을 개최한 바 있다. 이틀간 열리는 BTS 공연 입장객은 약 12만명. 모두 매진을 기록했다. 공연장은 모든 방향에서 공연을 볼 수 있도록 ‘360도 무대’로 만들어진다.



BTS는 다음 달 20일 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’을 발매하며 완전체로 컴백한다. ‘아리랑’은 지난 4일 기준 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이 ‘카운트다운 차트 글로벌’ 3주 연속 1위를 기록했다. ‘카운트다운 차트 글로벌’은 발매를 앞둔 앨범과 싱글의 사전 저장 수치를 집계하는 지표다. 신보 발매 당일에는 숭례문과 서울타워 등 서울 시내 주요 랜드마크에서 미디어 파사드를 선보인다. 여의도 한강공원에서는 다음 달 20∼22일 BTS의 음악을 함께 감상하는 콘셉트의 라운지 프로그램이 열린다.



BTS는 ‘아리랑’ 발매를 기념해 다음 날인 3월 21일 서울 광화문광장에서는 컴백 기념 라이브 공연을 진행한다. 이 공연은 넷플릭스로 190여개국에 생중계된다. 이후 BTS는 4월 9일 고양종합운동장 주경기장을 시작으로 전 세계 34개 도시를 순회하는 월드투어를 연다. 런던 공연을 비롯해 현재 예매가 가능한 모든 공연이 매진됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지