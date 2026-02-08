무협 액션 연극 ‘칼로막베스’… 15년 만에 다시 무대 올린다

연출가 고선웅의 극공작소 마방진이 창립 20주년을 맞아 연극 ‘칼로막베스’를 다시 무대에 올린다. 셰익스피어의 ‘맥베스’를 고선웅식 무협 액션극으로 재해석해 15년 전 처음 선보였던 작품이다.



고선웅은 지난달 29일 서울 마포아트센터에서 열린 마방진 20주년 기념 기자간담회에서 이 같은 계획을 밝히며 “15년 만에 다시 이 작품을 하게 됐다. 배우들도 40대에서 50대가 됐고 저 역시 달라졌다. 다시 한번 제대로 해보고 싶은 마음이 컸다”고 말했다. 그는 “20주년에 올리면 더 보람 있을 것 같았다”며 “방향이 잘못되지 않았는지 점검하고 더 부추길 것이 있다면 부추기며 새로운 전환점이 될 모티브를 찾고 싶었다”고 설명했다.

배우 원경식(왼쪽부터), 김준수, 김호산과 고선웅 연출이 1월 29일 마포아트센터에서 열린 마방진 20주년 기념 기자간담회 및 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 옐로밤 제공

2005년 창단한 마방진은 올해 ‘극단적으로 플레이하다(Play Extremely)’를 슬로건으로 20주년 연극 퍼레이드를 선보인다. 그 출발점이 2010년 초연한 ‘칼로막베스’다. 고선웅은 “연극은 이 시대의 시대상과 인간의 편린을 담아야 한다”며 “‘칼로막베스’는 권력의 무상함을 보여주는 작품”이라고 말했다.



‘칼로막베스’는 초연 당시 고 연출에게 동아연극상 작품상과 연출상을 안겼다. 2011년 중국 베세토연극제와 벨라루스 국제연극제를 시작으로 튀르키예와 칠레 등 해외 주요 연극제에도 초청됐다.



다만 초연 당시 빠르고 리듬감 있는 대사와 강렬한 움직임으로 인해 대사 전달력이 아쉽다는 지적도 있었다. 이에 대해 고 연출은 “그 부분을 꼭 수정하고 싶었다. 이번에는 그런 불만이 없도록 대사를 정확하고 이해하기 쉽게 다듬고 싶다”며 “이제는 예전처럼 그렇게 빠르지도 않다”고 자신감을 나타냈다.



이번 무대에는 국립창극단 퇴단 후 첫 행보로 연극을 택한 소리꾼 김준수가 막베스 처 역으로 출연한다. 김준수는 “새로운 도전”이라며 “관객에게 김준수라는 배우의 지속적인 발전 가능성을 보여주고 싶다”고 말했다. 그는 원경식과 함께 막베스 처 역에 더블캐스팅됐다. 막베스 역은 김호산이 맡는다. 김호산은 “‘칼로막베스’는 마방진 특유의 화법과 슬랩스틱 코미디 유머 액션이 결합된 작품”이라며 “잠시도 지루할 틈이 없다. 관객은 극이 끝난 뒤 집에 가는 길에 비로소 사유하게 될 것”이라고 말했다.



마방진의 20주년 행보는 이달 27일부터 3월 15일까지 국립극장 KB하늘극장에서 공연되는 ‘칼로막베스’를 시작으로 ‘리어왕외전’ ‘홍도’ ‘낙타상자’와 신작 ‘투신’ ‘찻집’으로 이어진다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지