“12월에 다시 만나요”…서울광장 스케이트장 폐장 [한강로 사진관]

겨울철 서울의 대표 명소로 알려진 ‘서울광장 스케이트장’이 8일 시민들의 호응 속에 올 시즌 운영을 마치고 폐장했다.
이날 폐장 행사는 오후 2시 16분부터 약 6분간 메인링크에서 펼쳐졌다. 시민들의 스케이팅 이용 흐름을 방해하지 않도록 3회차 운영 종료 후 정빙 시간을 활용했다. 스케이트를 타던 시민들은 잠시 링크 밖으로 나와 공연을 관람하며 추위를 잊었다.
공연의 주인공은 2006년부터 전국동계체전에 출전해 꾸준히 입상해 온 실력파 ‘리라피겨그룹’이다. 이번 공연에서는 주버나일팀과 싱크로팀이 공연하며 서로 다른 두 팀의 매력을 선보였다.
한편, 서울광장 스케이트장은 이날 운영 종료 후 철거 작업에 들어가며, 재정비를 거쳐 올해 12월 다시 시민들을 찾아올 예정이다.
