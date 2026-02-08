일리야 말리닌, 보란 듯 ‘백플립’ 대체 어땠길래…반세기 만 ‘금기’ 깼다

일리야 말리닌(22·미국)이 올림픽 무대에서 그간 피겨스케이팅계에서 금기시됐던 ‘백플립’(뒤 공중제비)을 화려하게 선보여 세간의 주목을 받고 있다. 백플립은 반세기 가까이 피겨스케이팅에서 '금지된 기술'로 분류돼 왔다.

말리닌은 8일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 피겨스케이팅 팀 이벤트(단체전) 남자 싱글 쇼트 프로그램에서 연기 막판 관중의 탄성을 자아내는 ‘백플립’을 선보였다. 말리닌이 백플립 기술을 선보이자 관객들은 뜨거운 함성을 보냈다.

백플립은 1976년 인스브루크 동계 올림픽에서 테리 쿠비카(미국)가 처음 선보인 기술이다. 국제빙상경기연맹(ISU)은 선수 보호와 부상 방지 등을 이유로 이듬해부터 백플립을 공식 금지했다.

백플립을 펼친 선수는 성공해도 감점 2점을 받는다.

이후 1998년 나가노 대회에서 수리야 보날리(프랑스)가 심판 앞에서의 시위 성격으로 감점을 감수하며 백플립을 강행해 큰 파장을 불러일으켰다.

1990년대 여자 피겨계를 주름잡던 보날리는 압도적인 기술을 구사하는 선수였으나, 자신이 흑인이라 판정에서 손해를 본다고 생각했다. 이 때문에 마지막 올림픽인 나가노 대회에서 보란 듯 백플립을 보여준 뒤 은퇴했다.

하지만 시대가 변하면서 볼거리를 추구하는 흐름 속에 ISU는 2024년 백플립 금지 규정을 해제했다.

이날 말리닌은 반세기 만에 동계 올림픽 무대에서 백플립을 다시 구사한 선수가 됐다. 가디언에 따르면, 말리닌은 자신에 대해 "판도를 바꾸는 사람"이라면서, 단순히 대회에서 우승하는 데 그치지 않고 스포츠 자체의 가능성을 확장하고자 한다고 말했다. 그는 이날 경기가 끝난 뒤 "관중들이 통제 불가능할 정도로 크게 환호해줬다"면서 "올림픽 무대의 무게감과 감사함을 느낀 순간"이라고 소감을 밝혔다.

말리닌은 이날 무대에서 98.00점을 획득해 가기야마 유마(일본·108.67점)에 이어 2위를 차지했다. 백플립에 성공하더라도 가산점이 있는 건 아니다.

