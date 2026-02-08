삼성전자 스페셜 사이니지 유럽 최대 디스플레이 전시회서 수상 싹쓸이

삼성전자가 내놓은 초슬림 무안경 3D 디스플레이 ‘삼성 스페이셜 사이니지’가 3일부터 6일까지(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 유럽 최대 디스플레이 전시회 ‘ISE 2026’에서 ‘최고의 제품상’ 수상을 포함해 총 6관왕에 올랐다.

‘최고의 제품상’은 글로벌 유력 매체들이 ISE 참가 기업들의 가장 혁신적인 제품과 솔루션을 공동으로 심사해 ▲디지털 사이니지 ▲설치 ▲AV(Audio visual) 테크놀로지 ▲기술&학습 분야 등에 수여하는 상이다.

삼성전자 모델이 초슬림 무안경 3D 디스플레이 ‘삼성 스페이셜 사이니지’를 소개하고 있다.

삼성 스페이셜 사이니지는 디지털 사이니지, 설치, AV 테크놀로지 등 3개 부문에서 각각 최고의 제품상으로 선정됐다.

삼성 스페이셜 사이니지는 매체들이 공동으로 심사하는 ‘최고의 제품상’ 이외에도 북미와 영국 주요 매체가 별도로 심사하는 상도 휩쓸었다.

한편,삼성 스페셜 사이니지는 삼성전자의 독자 기술인 ‘3D 플레이트’를 적용한 제품이다. 별도의 안경이나 두꺼운 홀로그램 박스 없이도 화면 안쪽에 또 다른 공간이 있는 듯한 입체감을 선사한다.이를 통해 신발, 의류 등 전시 제품이나 모델의 모습을 360도 회전 영상으로 실감 나게 구현할 수 있다.

