‘위안부 모욕’ 단체 대표 “경찰 탄압에 거리시위 이어갈 수 없어”

일본군 위안부 피해자를 모욕한 혐의를 받는 강경 보수단체 대표가 거리 집회를 멈추겠다고 밝혔다.

김병헌 위안부법폐지국민행동 대표는 7일 페이스북에 “2019년 12월부터 진행해온 ‘위안부 사기 중단’, ‘소녀상 철거’ 촉구 거리 투쟁을 당분간 중단하고자 한다”는 글을 게재했다.

일본군 '위안부' 피해자를 모욕한 혐의를 받는 김병헌 위안부법폐지운동본부 대표가 지난 4일 청와대 인근에서 자신을 비판한 이재명 대통령에게 사과를 요구하는 기자회견을 하고 있다. 이 대통령은 이 단체의 활동에 대해 "얼빠진 사자명예훼손", "짐승은 사람으로 만들든지 격리해야 한다"고 강하게 비판한 바 있다. 오른쪽부터 이영훈 전 서울대 교수, 김 대표, 류석춘 전 연세대 교수. 연합뉴스

김 대표는 또 이재명 대통령이 사회관계망서비스(SNS)에서 자신을 비판한 뒤 시작된 경찰의 방해와 탄압으로 더는 집회를 이어갈 수 없다고 주장했다.

그는 “(경찰이) 사건 본질과 아무 관련 없는 은행 계좌를 털고, 사생활까지 침해하고 있다”며 “한 개인이 감당하기에는 너무나 벅찬 일이라는 판단에 당분간 집회를 중단하기로 했다”고 적었다.

이어 “모든 활동을 중단한다는 뜻은 아니다”라며 “거리 투쟁 대신 세미나, 강연, 집필 같은 학술 활동 등으로 ‘위안부 사기 중단’과 ‘소녀상 철거’ 그리고 ‘위안부법 폐지’를 위한 활동은 계속해 나아갈 것”이라고 덧붙였다.

그간 정의기억연대의 ‘수요 시위’ 인근에서 소녀상 철거 촉구 집회를 벌여온 김 대표는 지난해 12월 서초구 서초고와 성동구 무학여고 정문 앞에서 ‘교정에 위안부상 세워두고 매춘 진로지도 하나’라는 등의 현수막을 펼쳐 든 혐의를 받는다.

이 대통령은 김 대표의 행위에 대해 “얼빠진 사자명예훼손”, “사람을 해치는 짐승은 사람으로 만들든지 격리해야 한다”라며 강하게 질타해왔다.

이 대통령의 공개 비판 직후 경찰은 서초서를 집중 수사 관서로 지정하고 김 대표의 주거지를 압수수색했다. 지난 3일에는 피의자 조사도 진행했다.

