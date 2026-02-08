조국 “설 연휴 전 민주당 공식 입장 없으면 합당 없다”

조국 조국혁신당 대표는 8일 더불어민주당과의 합당 논의와 관련해 “설 연휴가 시작되는 2월 13일까지 민주당의 공식 입장이 없으면 합당은 없는 것으로 하겠다”고 못 박았다. 합당 논의를 둘러싼 민주당 내부 갈등과 ‘지분 밀약설’ 등을 정면 비판하며 사실상 시한부 최후통첩을 던진 것으로 풀이된다.

조 대표는 이날 국회에서 가진 기자간담회 모두발언에서 “합당은 지분 챙기기의 결과가 아니라 비전 확장의 결과여야 한다”며 이같이 밝혔다.

조국혁신당 조국 대표가 8일 국회에서 기자간담회를 열고 합당을 제안한 더불어민주당을 향해 "설 연휴가 시작되는 13일 전에 민주당의 공식 입장을 결정해달라"고 촉구하고 있다. 연합뉴스

그는 민주당의 합당 제안 이후 “조국혁신당 당원과 국민들은 기대했다. 민주당이 개방적 태도로 사회권 선진국 비전, 토지공개념과 부동산 개혁 등 조국혁신당이 추진하는 핵심 의제들에 대해 진지하게 논의할 것으로 믿었다”며 “그러나 정작 합당을 제안한 민주당은 이런 논의에 들어가기보다는 권력투쟁에 들어갔다”고 비판했다. 이어 그는 민주당을 겨냥해 “새 정부가 출범한 지 1년도 지나지 않은 시점에서 총선 공천권을 가진 당권과 차기 대권을 염두에 두고 격렬한 권력투쟁을 벌인 집권 여당이 있었느냐”며 “국민의힘 출신 인사는 과거를 묻지 않고 환대하면서 국민의힘에 가장 앞장서서 싸워온 동지를 공격하는 행태를 어떻게 이해할 수 있느냐”고 지적했다.

조 대표는 특히 민주당 내부에서 제기되는 ‘지분 밀약설’과 ‘조국 대권론’을 강하게 부인했다. 그는 “어떠한 밀약도, 지분 논의도 없었다”며 “존재하지도 않은 밀약을 들먹이며 ‘줄 지분이 없다’고 비난하는 행태는 모욕적”이라고 말했다. 이어 “저와 조국혁신당을 내부 권력투쟁에 이용하지 말아달라. 우당(友黨)에 대한 기본적 예의를 지켜달라”라고 경고했다.

조 대표는 자신이 과거 ‘혁신과 통합’, 민주당 혁신위원 활동을 통해 진보진영 통합과 당내 개혁을 이끌었던 경험을 거론하며 “선거연대든 합당이든, 또는 독자의 길이든 원칙은 ‘대의 중심의 큰 정치’”라고 밝혔다.

그는 민주당에 △2월 13일 전 공식·공개 입장 표명 △합당·선거연대 여부에 대한 명확한 선택 △사회권 선진국, 정치개혁, 개헌, 토지공개념 등 핵심 가치에 대한 태도 표명을 요구했다. 그는 이를 위한 정청래 대표와의 공식 회동을 제안하며 “‘지분’이 아니라 ‘대의’를 중심에 놓고 ‘큰 정치’를 하자”고 했다.

