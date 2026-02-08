천안시장 도전 황종헌, 출판기념회 열어

황종헌 전 충남도 정무수석보좌관(천안시장 출마예정자)이 7일 천안 노암관에서 저서 ‘천안의 뚝심, 황종헌’ 출판기념회를 열고, 천안 발전에 대한 비전과 정치적 각오를 밝혔다.

이날 출판기념회는 국민의힘 소속인 황 전 수석이 천안에서 생활하며 쌓아온 경험과 충남도 정무수석 재임 당시의 행정 사례, 도시 발전에 대한 생각을 시민들과 공유하기 위해 마련됐다.

황종헌(오른쪽) 전 충남도 정무수석보좌관이 7일 천안여상 노암관에서 연 출판기념회에서 토크콘서트를 가졌다.

행사에서는 국민의힘 중앙 및 지방 정치권 인사들의 영상 메시지와 축전이 소개됐다.

김태흠 충남도지사는 영상 축사를 통해 황 전 수석의 정무수석 재임 시절을 언급하며 “원칙과 소신을 중시하는 인물”이라고 평가했다.

나경원 국민의힘 지방선거 총괄기획단 위원장도 축전을 보내 현장 중심의 활동 이력을 언급했다.

7일 천안여상 노암관에서 열린 황종헌 출판기념회 참석자들 국민의례 모습.

성무용 전 천안시장은 직접 행사에 참석하고 축사를 통해 순천향대병원 천안 존치 과정에서 황 전 수석의 역할을 소개했다. 홍성현 충남도의회 의장은 정무수석 재임 당시 도의회와의 협의 과정에서의 실무 능력을 언급했다.

토크콘서트 형식으로 진행된 대담에서 황 전 수석은 산행 경험을 예로 들며 “한 걸음씩 꾸준히 나아가는 것이 중요하다”고 말했다. 오는 6월 천안시장선거에 도전하겠다고 밝힌 그는 “시민의 목소리를 정책에 반영하는 시정을 지향하겠다”며 “앞으로는 개인의 경험보다 시민의 의견을 우선해 천안의 미래를 설계하겠다”고 밝혔다.

