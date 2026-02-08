‘CCTV 확인했다, 좋더냐?’ 음식 빼돌린 배달 기사 논란

배달을 완료 사진만 남긴 뒤 음식을 가져간 배달 기사의 사연이 온라인에서 논란이 되고 있다. 보배드림, 뉴시스

2일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘배달 완료 사진만 찍고 음식 훔쳐 간 배달 기사'이라는 제목의 글이 게시됐다.

게시글에는 당시 현장으로 보이는 사진이 올라왔다. 사진에는 배달 장소에 ‘CCTV 확인했다’는 손글씨 메모가 눈길을 끌었다.

이어 증거가 있다며 ‘남의 배달 음식 가져가니 좋더냐’며 ‘한 번만 더 그러면 절도 및 사기죄로 경찰에 신고하겠다’고 경고했다. 해당 글에는 ‘그렇게 살지 마라’라고 적었다.

사건은 경남 김해시에 위치한 한 아파트에서 벌어진 상황으로 전해진다.

작성자는 아침에 엘리베이터를 타려다 배달 사고가 발생한 거 같다고 전했다. 이어 “배달 기사가 음식은 문 앞에 두지 않은 채 사진만 촬영하고 그대로 가져간 것으로 보였다”고 주장했다.

소식을 접한 일부 누리꾼들은 "경고할 게 아니라 바로 신고해야 한다", "바늘 도둑이 소도둑 된다", "다른 피해자 나오기 전에 조치해야 한다"고 분노했다.

