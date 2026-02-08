“어쩌다 고등어가 1만원 됐나?”…퇴근길 장바구니서 사라진 ‘서민 반찬’의 경고

퇴근길 마트 수산물 코너 앞에서 한참을 서성이다 결국 빈손으로 돌아선 경험이 낯설지 않다. 노릇하게 구워 따뜻한 쌀밥 위에 얹어 먹던 고소한 고등어 한 점은 이제 선뜻 장바구니에 담기 어려운 품목이 됐다. “월급 빼고 다 올랐다”는 푸념이 일상이 된 상황에서, 고등어 가격표 앞에서 느끼는 박탈감은 유독 크게 다가온다.

기후 변화에 따른 고수온 현상과 고환율 여파는 서민 식탁의 필수 식재료인 고등어 가격을 끌어올리는 주요 원인이 되고 있다. 게티이미지

서민 밥상의 상징처럼 여겨지던 생선이 더 이상 ‘만만한 반찬’이 아니기 때문이다. 이번 고등어 가격 상승은 단순한 체감 문제가 아닌 국내외 공급 구조, 기후 변화가 얽힌 복합적 결과라는 점에서 주목된다.

◆장바구니에 담기 무서운 ‘두 자릿수’ 상승률

8일 국가데이터처가 발표한 ‘2026년 1월 소비자물가동향’에 따르면 고등어 가격은 전년 동월 대비 11.7% 상승했다. 같은 기간 전체 소비자물가 상승률이 2.0%에 그친 것과 대비된다. 전체 물가가 비교적 둔화 흐름을 보이는 가운데 고등어는 두 자릿수 상승률을 기록하며 체감 물가를 끌어올렸다.

유통 현장에서도 상승 흐름은 분명하다. 한국농수산식품유통공사(aT) 소매가격 정보에 따르면 수입산 염장(대) 고등어 1손 평균 가격은 지난해 12월 1만363원을 기록했다.

‘국민 생선’으로 불리던 고등어가 1만원 선을 넘어선 것이다. 가계 입장에서는 외식비뿐 아니라 기본 식재료 부담까지 동시에 커지는 셈이다.

제미나이 생성 이미지

◆수입 의존 구조, 노르웨이 쿼터 ‘변수’

국산 물량이 줄어들 경우 수입산이 가격을 완충하는 구조였지만, 이 역시 흔들리고 있다. 국내 고등어 수입의 상당 부분을 차지하는 노르웨이산 공급이 줄어들 가능성이 제기되고 있기 때문이다.

해양수산부에 따르면 노르웨이 정부는 올해 고등어 어획 쿼터를 기존 16만5000톤에서 7만9000톤 수준으로 낮추는 방안을 추진하고 있다. 과학적 자원 관리 권고에 따른 조치로 알려졌으며, 실제 확정 규모에 따라 글로벌 공급량 감소로 이어질 가능성이 있다.

국내 고등어 수입량은 2024년 5만5000톤에서 2025년 8만3000톤으로 늘어나며 수입 의존도가 높아진 상태다. 이 가운데 노르웨이산 비중이 큰 상황에서 공급 축소는 가격 상승 압력으로 작용할 수 있다.

여기에 원/달러 환율이 높은 수준을 유지하면서 수입 원가 부담이 커진 것도 악재다. 정부는 0% 할당관세를 적용 중이지만, 산지 가격 상승과 환율 부담을 상쇄하기에는 한계가 있다는 분석이 나온다.

◆고수온과 어획 감소, 구조적 변화

국내 어장 상황도 녹록치 않다. 정부는 고수온 영향으로 고등어 어군 이동과 생육 부진이 나타났다고 설명한다. 상품성 있는 중·대형 고등어 물량이 줄어들면서 시장 공급이 제한되고 있다는 것이다.

1월 고등어 물가가 전년 대비 11.7% 폭등하며 ‘국민 생선’으로 불리던 고등어 한 손 가격이 1만원을 넘어섰다. 연합뉴스

국가데이터처 ‘2024년 어업생산동향조사(잠정)’에 따르면 국내 어업 총생산량은 361만톤으로 전년 대비 2.2% 감소했다. 반면 생산금액은 10조918억원으로 6.9% 증가했다. 생산량은 줄었는데 금액은 늘어난 구조는 공급 감소와 가격 상승이 동시에 진행되고 있음을 의미한다.

고등어 1만원 시대는 단기간에 끝날 현상으로 보기 어렵다. 기후 변화, 자원 관리 강화, 환율 변동, 국제 공급망 재편이 동시에 작용하고 있기 때문이다. 식탁 위 생선 한 토막 가격에는 바다의 온도와 국제 교역 구조가 함께 반영돼 있다.

고등어 가격 상승은 단순한 품목 가격 변동이 아닌 변화하는 환경과 경제 구조가 가계에 미치는 영향을 상징적으로 보여주는 사례로 해석된다.

