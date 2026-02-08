[올림픽] 이의진·한다솜, 크로스컨트리 여자 스키애슬론 완주 불발

(260207) -- TESERO, Feb. 7, 2026 (Xinhua) -- Athletes compete during the Cross-Country Skiing Women's 10km+10km Skiathlon of the Milan-Cortina 2026 Olympic Winter Games in Tesero, Italy, Feb. 7, 2026. (Xinhua/Peng Ziyang)

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 나선 여자 크로스컨트리의 이의진(부산광역시 체육회)과 한다솜(경기도청)이 첫 종목인 스키애슬론에서 완주하지 못했다.



이의진은 7일 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 크로스컨트리 여자 10＋10㎞ 스키애슬론 경기에서 54위에 머물렀다.

스키애슬론은 크로스컨트리의 두 가지 주법인 클래식과 프리를 절반씩 사용해 치르는 경기다.



클래식은 스키가 평행을 이뤄 빠른 걸음을 걷는 방식이고, 프리는 좌우로 지칠 수 있다.



초반 클래식 구간에서 32분 24초 9로 53위를 달린 이의진은 프리로 전환한 뒤 13.3㎞까지 기록이 집계됐으나 선두와 한 바퀴 이상 차이가 벌어져 완주에 실패했다.



한다솜은 11.8㎞ 지점 이후 따라잡히면서 마찬가지로 완주하지 못했고, 순위는 65위로 기록됐다.



크로스컨트리는 유럽 국가들이 강세가 뚜렷한 종목으로 우리나라는 현실적으로 상위권 성적을 기대하기는 어렵다.



이들은 개인전에선 50위권 진입을 꿈꿨으나 세계 무대에서 큰 격차를 실감해야 했다.



이 종목에선 스웨덴이 금·은메달을 모두 가져갔다.



프리다 카를손이 53분 45초 2의 기록으로 우승했고, 에바 안데르손이 51초 뒤인 54분 36초 2만에 레이스를 마쳐 은메달을 가져갔다.



1999년생으로 크로스컨트리 선수 출신 어머니를 둔 카를손은 2022 베이징 대회 계주 동메달을 획득했고 올림픽 개인전에선 이번 금메달로 첫 입상을 장식했다.



하이디 벵(노르웨이)이 55분 11초 9로 동메달을 목에 걸었다.

<연합>

