[속보] “이불 밖은 위험해” 내일 체감 -15도 칼바람에 대설까지…전국이 ‘꽁꽁’

일요일 아침, 전국이 ‘꽁꽁’ 얼어붙는다. 많은 눈이 예보된 가운데 체감온도는 -15도 안팎까지 떨어질 전망이다. 눈길·살얼음길에 강풍까지 더해져 교통 불편이 우려된다.

연합뉴스

기상청은 7일 "내일 제주도에, 새벽까지 충남 서해안·충남권 북부 내륙과 충북 중·남부에, 오전까지 전라권에 눈이 내리는 곳이 있겠다"고 예보했다.

예상 적설량은 △충남서해안 1~3㎝ △세종·충남 북부 내륙 1㎝ 안팎 △충북 중·남부 1㎝ 미만 △전북 서해안, 전북 남부 내륙, 광주·전남 서부 3~8㎝(많은 곳 10㎝ 이상) △전남 북·동부 1~3㎝ △전북 북부 내륙, 전남 남·동부 1㎝ 미만 △울릉도, 독도 10~30㎝ △제주도 산지 10~20㎝(많은 곳 30㎝ 이상) △제주도 중산간, 제주도 동부 5~15㎝ △제주도 해안(동부 제외) 3~10㎝다.

예상 강수량은 △서해5도 1㎜ 미만 △세종, 충남 서해안, 충남 북부 내륙 1㎜ 안팎 △충북 중·남부 1㎜ 미만 △전북 서해안, 전북 남부 내륙, 광주·전남 서부 5㎜ 안팎 △전북 북부 내륙, 전남 동부 1㎜ 안팎 △울릉도, 독도 10~30㎜ △제주도 5~20㎜다.

눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 급격히 짧아지겠고, 눈이 쌓이고 얼어 빙판길이 되는 곳이 많겠으니 차량 운행 시 감속 운행해야겠다.

강풍특보가 발효된 경북남부동해안과 울산은 오후까지, 충남서해안과 전라해안은 밤까지 바람이 순간풍속 시속 70㎞ 이상(산지 시속 90㎞ 이상)으로 매우 강하게 불겠다.

당분간 그 밖의 전국 대부분 지역에서도 바람이 순간풍속 시속 55㎞ 안팎(산지 시속 70㎞ 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠다.

건조특보가 발효된 서울과 일부 경기내륙, 강원동해안·산지, 일부 충청권, 전남동부, 경상권은 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 지역에서도 대기가 차차 건조해지겠다.

기온은 평년(최저 -10~0도, 최고 2~9도)보다 낮겠고, 모레 낮부터 평년과 비슷하겠다.

중부지방(동해안 제외)과 경북중·북부내륙·북동산지, 전북동부, 일부 경남내륙에 한파특보가 발효된 가운데 모레(9일)까지 전국 대부분 지역의 아침 기온이 -15~-5도(내일 중부내륙과 전북동부, 경북북부내륙, 모레 강원내륙·산지 -15도 이하)로 낮겠다.

당분간 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 매우 춥겠다. 면역력이 약한 노약자와 어린이는 가급적 야외활동을 자제하는 등 급격한 기온 변화와 낮은 기온으로 인한 건강관리에 유의해야겠다.

아침 최저기온은 -18~-5도, 낮 최고기온은 -4~3도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 -8도, 인천 -13도, 수원 -13도, 춘천 -16도, 강릉 -10도, 청주 -11도, 대전 -12도, 전주 -10도, 광주 -8도, 대구 -10도, 부산 -8도, 제주 -1도다.

낮 최고기온은 서울 -3도, 인천 -3도, 수원 -2도, 춘천 -1도, 강릉 2도, 청주 -2도, 대전 -1도, 전주 0도, 광주 0도, 대구 1도, 부산 3도, 제주 3도다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음' 수준으로 예상된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지