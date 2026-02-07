한라산에 6㎝ 적설, 산간 도로 통제…"8일까지 최대 30㎝ 눈"

제주도 산지를 중심으로 많은 눈이 내려 쌓이면서 일부 산간 도로 운행이 통제됐다.
7일 제주지방기상청에 따르면 이날 오후 4시 30분 현재 신적설(24시간 동안 새로 내려 쌓인 눈)은 한라산 사제비 6㎝, 삼각봉 4.7㎝, 어리목 4.5㎝, 서광·한남·가시리 각 0.3㎝, 산천단·성산 수산 각 0.2㎝ 등이다.
현재 제주도 산지와 남부 중산간에 대설주의보가, 남부를 제외한 제주도 전역에 강풍주의보가 발효 중이다.
많은 눈이 내려 쌓이면서 일부 산간 도로는 차량 운행이 통제되고 있다.
제주시와 서귀포시를 잇는 산간 도로인 1100도로 어승생삼거리∼구탐라대사거리는 모든 차량 운행이 통제됐다.
516도로의 경우 소형차량 운행 시 월동장구를 갖춰야 한다.
한라산 입산은 전면 통제됐다.
기상청은 8일 늦은 밤까지 곳에 따라 눈이 내리겠다고 예보했다.
예상 적설은 산지 10∼20㎝(해발고도 1천500ｍ 이상 등 많은 곳 30㎝ 이상), 중산간·동부 5∼15㎝, 그 외 해안 지역 3∼10㎝다.
예상 강수량은 5∼20㎜다.
특히 산지와 중산간·동부에 이날 밤부터 8일 오후 사이 시간당 1∼3㎝(일부 지역 시간당 5㎝ 이상)의 강한 눈이 내리겠다.
해안에도 8일 새벽부터 오전 사이 시간당 1∼3㎝의 많은 눈이 내리겠다.
기상청은 "내일(8일)까지 제주에 강약을 반복하면서 많은 눈이 내려 쌓일 것으로 예상된다"며 "많은 눈으로 인한 피해가 없도록 주의하기를 바란다"고 당부했다.
<연합>
