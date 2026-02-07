아일릿, 스포티파이 1억 스트리밍 돌파… "NOT CUTE ANYMORE"

아일릿(ILLIT)이 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 억대 스트리밍 곡을 추가하며 음원 파워를 입증했다. 빌리프랩 제공

그룹 아일릿(ILLIT)이 싱글 1집 타이틀곡으로 글로벌 음원 플랫폼에서 억대 스트리밍 기록을 추가하며 음원 파워를 입증했다.

스포티파이에서 누적 1억 회를 넘긴 곡이 늘어난 가운데, 첫 투어 일정도 확정되면서 활동 저변을 무대로까지 확장하는 모습이다.

글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하)의 ‘NOT CUTE ANYMORE’는 지난 5일 기준 약 1억1121만회 재생을 기록했다.

지난해 11월 24일 발매된 이후 약 두 달여 만에 억대 스트리밍에 도달한 수치로, 데뷔 초기부터 이어진 음원 성적 흐름을 잇는 결과다.

아일릿이 스포티파이 누적 1억 회를 넘긴 곡을 추가했다. 빌리프랩 제공

‘NOT CUTE ANYMORE’는 레게 리듬을 기반으로 한 팝 장르 곡이다. 마냥 귀엽게만 보이고 싶지 않은 마음을 직관적인 표현으로 담았고, 아일릿은 이전에 선보였던 통통 튀는 분위기의 노래들과 달리 차분하면서도 쿨한 무드를 앞세운 곡으로 음악적 폭을 넓혔다는 반응을 얻었다.

퍼포먼스 포인트 역시 화제를 모았다. 미소 짓던 표정에서 코러스 부분의 “I’m not cute anymore” 가사에 맞춰 정색으로 전환되는 장면이 대표적인 예로, 곡의 메시지와 연결된 안무와 표정 연기가 음악팬들 사이에서 회자되며 주목을 받았다.

아일릿의 ‘NOT CUTE ANYMORE’. 빌리프랩 제공

음원 성적과 함께 글로벌 차트 지표에서도 존재감이 드러났다. 중독성 있는 비트와 세련된 멜로디를 내세운 ‘NOT CUTE ANYMORE’는 일명 ‘후드잡샷 챌린지’의 배경 음악으로 활용되며 전 세계 10대·20대 세대 사이에서 하나의 트렌드로 소비됐다.

이런 흐름 속에서 이 곡은 미국 빌보드 ‘버블링 언더 핫 100(Bubbling Under Hot 100)’ 차트 7위(1월 17일 자)에 올랐고, 유튜브 뮤직 월간 시청자 수 역시 최근 6억 명(2월 7일 기준)을 넘어서며 장기간 이어지는 인기를 보여주고 있다.

아일릿의 첫 글로벌 투어가 시작된다. 빌리프랩 제공

한편, 음원과 영상 플랫폼에서의 성과를 발판으로 아일릿은 본격적인 투어를 통해 글로벌 팬들과 만난다. 첫 투어 ‘ILLIT LIVE ‘PRESS START♥︎’’라는 타이틀로 진행되는 이번 공연은 서울을 시작으로 일본 주요 도시와 홍콩까지 아우르며, 억대 스트리밍 곡들을 무대에서 직접 선보이는 자리가 될 전망이다.

투어는 3월 14~15일 양일간 서울 티켓링크 라이브 아레나 공연을 시작으로 이어진다. 이후 아이치, 오사카, 후쿠오카, 효고, 도쿄, 홍콩 등 국내외 7개 도시에서 ‘ILLIT LIVE ‘PRESS START♥︎’’가 개최된다.

