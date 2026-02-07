[속보] “믿어지지 않는다”…李대통령, 대한상공회의소 ‘자산가 탈출’ 발표에 “고의적 가짜뉴스”

이재명 대통령이 7일 대한상공회의소가 발표한 ‘자산가 탈출 급증’ 자료를 정면으로 반박하며 “고의적 가짜뉴스”라고 규정했다. 법률에 의해 설립된 공식 경제단체가 신빙성 논란이 있는 통계를 근거로 정부 정책을 공격했다는 점에서, 대통령이 직접 책임을 묻겠다고 나서면서 파장이 커지고 있다.

X 캡처

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 한 언론사 칼럼을 첨부하며 "법률에 의한 공식 단체인 대한상공회의소가 이런 짓을 공개적으로 벌인다니 믿어지지가 않는다"고 썼다.

이 대통령이 인용한 칼럼은 지난 3일 상의가 발표한 '상속세수 전망분석 및 납부 방식 다양화 연구' 보도자료의 신빙성이 떨어진다고 지적하는 내용이다.

해당 연구에는 지난해 한국을 떠난 고액 자산가가 2천400명으로 전년 대비 2배로 급증하는 등 세계에서 4번째로 많다는 내용이 실렸는데, 조사 주체가 외국의 이민 컨설팅 업체인 데다 조사 방식도 부실해 믿기 어렵다는 게 칼럼의 논지다.

이 대통령은 "사익 도모와 정부 정책 공격을 위해 가짜뉴스를 생산해 유포하는 행위는 지탄받아 마땅하다"며 "주권자 국민의 판단을 흐리려는 고의적 가짜뉴스는 민주주의의 적"이라고 강조했다.

이어 "엄중하게 책임을 묻고 재발 방지 장치를 만들어야겠다"고 덧붙였다.

대한상의 쪽도 이날 뒤늦게 사과문을 내놓았다.

대한상의는 이날 “보도자료 내용 중 고액 자산가 유출 관련 외부 통계를 충분한 검증 없이 인용해 불필요한 혼란을 초래한 데 대해 깊이 사과드린다”고 밝혔다.

