"박재범 매일같이 잔소리…수도요금 많이 나온다고"

가수 박재범이 키운 아이돌 그룹 롱샷이 박재범을 향해 잔소리가 많다고 말한다.

박재범과 롱샷은 8일 방송하는 KBS 2TV 예능프로그램 '사자님 귀는 당나귀 귀'에 나온다. 롱샷은 박재범이 레이블 모어비전을 만들고 4년 간 공등려 키누 첫 번째 그룹이다

박재범과 롱샷은 샤워 시간을 두고 논쟁을 한다.

롱샷 리더 오율은 "대표님이 '샤워를 왜 이렇게 오래하냐. 수도요금이 많이 나와서 모어비전이 파산 직전이다'고 불호령을 내렸다"고 말한다.

오율은 "샤워하는 데 1시간이 걸린다"고 한다.

김숙은 "혹시 반신욕을 하냐"고 말하고, 박재범은 "난 8분이면 끝난다"고 한다.

박명수 역시 "난 3분이면 된다"고 말하고, 전현무는 "난 2분30초면 된다"고 한다.

오율은 또 "대표님은 하루에 한 번 꼭 잔소리를 한다"고 말한다.

이어 "식사 메뉴도 대표님이 원하는 걸로 먹는다"고 한다.

박명수와 전현무는 "이정도면 박재범씨도 '사당귀' 보스로로 앉혀야 한다"고 말한다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지