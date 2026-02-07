"만나면 싸운다" 탁재훈·신정환, 충격의 상충살?

8일 00시 코미디TV에서 방송하는 '미스터리클럽 신기록- 신(神)기록'에서 탁재훈과 신정환의 띠 궁합이 공개된다.

이날 방송은 '악연'을 주제로, 서로의 삶을 파국으로 몰아넣는 인연의 이야기를 집중 조명한다. 연인과 가족, 직장 등 다양한 관계 속 악연 사례가 소개된다.

이날 방송에서는 특히 신정환의 인간관계 결과가 주목을 받았다.

과거 컨츄리꼬꼬 시절 함께한 탁재훈과는 만나기만 하면 부딪친다는 '상충살'로 나타났다. 정반대 성향으로 갈등이 잦다는 풀이였다.

현재 함께 호흡을 맞추는 박영진과는 서로 미워한다는 '원진살'이 나왔다. 하지만 원진살은 끊기 힘든 애증의 관계라는 해석도 더해졌다.

띠동갑 부부인 신정환의 궁합 풀이에는 박영진이 부러움을 드러내며 분위기를 달궜다.

직장 내 악연 사연이 공개되자 박영진은 선배에게 공개적으로 모욕을 당했던 과거를 고백하기도 했다.

'미스터리클럽'은 미스터리한 사건들을 전하는 프로그램이다. 지난해 12월20일부터 방영됐다.

