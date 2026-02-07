경주시 '유소년 축구 춘계리그' 개최, 2천여명 참가·경제 새활력소

동계훈련 이어 스포츠 대회 연속 유치, 체류형 소비 효과 기대
경북 경주시가 축구·야구·태권도 등 각종 동계훈련 유치에 이어 '2026 경주 유소년 축구 춘계리그' 개최를 통해 관광 비수기인 겨울철 지역 경제에 새활력을 불어넣고 있다.
6일 경주시에 따르면 경주시축구협회가 주관하는 '2026 경주 유소년 축구 춘계리그'는 2024년 첫 대회를 시작으로 올해로 3회째를 맞았다.
올해 대회는 6일부터 12일까지 7일간 열리며, U-12 56개 팀과 U-11 54개 팀 등 전국 110개 팀에서 2000여 명의 선수단이 참가한다.
경주스마트에어돔과 경주축구공원 4~6구장 등 총 4개 경기장에서 조별 풀리그로 진행된다.
경주시는 이번 대회를 통해 선수단과 학부모, 응원단의 방문과 체류가 이어지면서 지역 스포츠 인프라 홍보는 물론, 숙박·외식 등 지역경제 활성화에도 큰 도움이 될 것으로 보고 있다.
주낙영 경주시장은 "유소년 축구 메카인 경주를 찾은 꿈나무들이 부상 없이 최상의 기량을 펼칠 수 있도록 행정적 지원과 스포츠 인프라 확충을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
