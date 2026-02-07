하얀 솜사탕으로 변신한 설국(雪國)…경기관광공사 추천 여행지 5곳 [오상도의 경기유랑]

온통 하얀 솜사탕을 깔아놓은 듯 변신한 산과 계곡. 눈 내린 겨울 여행지는 낭만을 오롯이 선사하는 숨은 보물입니다. 하얀 눈에 덮인 곳들은 감탄을 절로 자아내죠.

의정부 망월사

경기관광공사는 겨울철을 맞아 가볼 만한 설경(雪景) 여행지 5곳을 추천했습니다.

의정부 망월사는 산 중턱에 세워진 사찰로 전각 대부분이 계단 사이를 오가며 세워졌습니다. 도봉산의 아늑한 품에 안겨 있는 절로, 눈이 오는 날 서걱거리는 발걸음 소리를 들으며 올라갈 수 있습니다. 이곳에서 하얀 눈에 덮인 기와지붕을 마음껏 감상할 수 있죠. 범종각에서 바라보는 영산전의 설경 역시 아름답습니다.

눈 덮인 영산전 아래로는 의정부 호원동 일대가 펼쳐지고 맞은편에는 수락산의 설경도 자리합니다. 망월사로 가는 길은 원도봉탐방지원센터에서 시작해 약 1.7㎞를 걸어야 합니다. 초반에는 완만하지만, 갈수록 가파라집니다. 한 폭의 수묵화 같은 풍광에 정신을 잃어 미끄러질 수 있으니 아이젠을 꼭 챙겨야 합니다.

가평 어비계곡은 여름철 수도권 피서지로 잘 알려져 있습니다. 하지만 겨울에 얼음 나라로 변신한 계곡을 접한 사람들은 드뭅니다. 계곡은 꽁꽁 얼고 그 위로 하얀 눈이 내려 이국적 설경을 만들어내죠. 정겨운 정취를 원한다면 마을에서 운영하는 ‘어비계곡 겨울나라’에 참여하면 됩니다. 행사장에는 회전 눈썰매와 전통놀이 존도 마련돼 있습니다. 건너편에는 넓은 얼음썰매장도 있습니다.

안성 미리내성지

행사장에서 약 800m 정도 더 올라가면 어비계곡의 상징물인 빙벽을 만날 수 있습니다. 계곡 벽면에 물을 뿌려 인공적으로 만든 빙벽을 보는 순간 탄성이 흘러나옵니다.

용인 와우정사는 사방이 산으로 둘러싸인 사찰입니다. 우측 언덕을 오르면 사찰 경내를 한눈에 내려다볼 수 있죠. 산책 코스를 따라 걷다 보면 속세와 단절된 듯한 고요함과 평온을 느낄 수 있습니다. 순백의 눈꽃 사이로 이국적 사찰의 모습을 감상하기에 좋습니다. 접근성이 좋아 눈 내린 날에도 부담 없이 방문할 수 있습니다.

언덕 정상에는 황금빛 지붕의 건물이 있는데 12m 길이의 대형 ‘와불’이 모셔져 있습니다. 인도네시아에서 가져온 통 향나무를 깎아 만든 이 부처님은 은은한 빛을 받으며 누워 있는 모습이 신비로운 분위기를 자아냅니다.

안성 미리내성지는 한국 가톨릭의 대표 순교 성지입니다. 눈 내린 날에는 주변이 온통 하얗게 물들죠. 드넓은 언덕을 오르면 한국 가톨릭 103위 성인이 선포된 것을 기념하는 ‘순교자 103위 시성 기념성당’이 모습을 드러냅니다. 성당 내부 제대 앞에는 한국 교회 초대 사제인 김대건 신부님의 종아리뼈가 모셔져 있습니다. 성당 옆에는 성모님을 모신 성모당도 있습니다. 미사 시간에만 개방되는 성당과 달리 성모당은 언제든 출입이 가능하죠.

하남 검단산

성지 가장 깊숙한 곳으로 발걸음을 옮기면 김대건 신부님과 이름 없는 순교자들이 잠든 묘역에 닿습니다. 눈 덮인 묘역 앞에 서면 이곳이 단순한 여행지가 아니라 믿음과 희생을 기리는 공간임을 자연스럽게 느끼게 됩니다. 풍경을 즐기는 마음과 함께 성지를 존중하는 차분하고 침착한 발걸음이 요구되는 곳입니다.

하남 검단산은 정상으로 향하는 등산로가 별미입니다. 현충탑 등산로가 비교적 완만한 코스로 추천되죠. 눈 오는 날에도 가볍게 오르기 좋은 코스입니다. 등반로는 경사도 완만하고 잘 정비돼 있어 정상으로 향하는 발걸음이 가볍습니다. 꽁꽁 얼어버린 계곡을 건너기도 하고, 하늘을 찌를 듯이 치솟은 울창한 숲 사이를 지나기도 합니다.

해발 657m로 아주 높은 산은 아니지만 눈이 내린 날에는 길이 다소 미끄럽습니다. 1시간 남짓 오르면 곱돌광산 약수터를 만나는데 이곳에서 바라보는 한강 전망이 아름다움을 선사합니다. 정상에서 마주하는 전망대는 가슴이 뻥 뚫리는 개방감과 함께 겨울의 웅장함을 보여줍니다. 2곳의 전망대에서 각각 한강 하류와 상류를 바라볼 수 있습니다. 마치 북유럽의 설국을 연상시킵니다.

