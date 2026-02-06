‘조선인 희생’ 日 조세이탄광 수몰사고 희생자 유해 1점 추가 발굴

6일 일본 마이니치신문 등에 따르면 야마구치현 우베시에 있는 조세이탄광 해저 갱도에서 수몰사고 희생자 유해 1점이 발굴, 수습됐다. 발굴된 유해는 두개골, 치아, 목뼈 등이다.

6일 조세이탄광 수몰사고 희생자 중 1명의 유해가 추가로 발굴됐다. /행정안전부

조세이탄광은 우베시에 있었던 해저 탄광이다. 조선인 노동자가 유독 많아 ‘조선탄광’이라고도 불렸던 것으로 알려졌다. 이 탄광에서는 일제강점기인 1942년 2월3일 갱내로 해수가 침투하면서 조선인 136명과 일본인 47명 등 인부 183명이 숨졌다.

일본 시민단체 ‘조세이탄광 수몰 사고를 역사에 새기는 모임’이 수중 탐사와 잠수 조사를 주도하고 있으며, 지난해 8월 처음으로 유해 4점을 해저에서 확인, 발굴했다.

우리 정부는 이번에 수습된 유해에 대해서도 기존 수습된 유해와 같이 한·일 공동 유전자 감정을 협의해 나갈 계획이라고 밝혔다. 유해발굴은 오는 11일까지 진행될 예정이다.

한편 7일 조세이탄광 추모광장에서 열리는 ‘조세이탄광 수몰사고 84주년 희생자 현지 추도식’에는 장동수 과거사관련업무지원단장을 대표로 하는 한국 정부 대표단이 참석한다. 정부 대표단은 그동안 유해 조사와 발굴을 위해 활동해 온 새기는 모임의 공적을 인정해 행안부 장관 표창을 수여할 예정이다.

