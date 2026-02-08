“공시족, 절호의 기회…” 전북도 지방공무원 1292명 선발, 소방도 226명 채용

전북도와 전북소방본부가 2026년도 지방공무원과 소방공무원 채용 규모를 대폭 확대하며 청년 일자리 창출과 행정·재난 대응 역량 강화에 나선다.

전북도는 6일 ‘2026년도 지방공무원 임용시험 계획’을 공고하고, 신규 공무원 1292명을 선발한다고 밝혔다. 이는 전년 689명보다 603명 늘어난 규모다.

전북도청사.

이번 채용 확대는 휴직·퇴직에 따른 업무 공백을 최소화하고, 피지컬 인공지능(AI) 등 도정 핵심 현안 대응, 통합돌봄 시행, 근로감독의 지방자치단체 이양 등에 선제적으로 대응하려는 조치다. 특히, 도는 지역 청년 일자리 확대에 방점을 두고, 우수 인재의 타지역 유출을 막아 도정 발전의 주역으로 육성할 방침이다.

급변하는 행정 환경과 기술 혁신에 대응하기 위해 피지컬 AI 등 첨단 신산업 분야 전담 인력 확보에도 주력한다. 인공지능 기술을 행정에 접목해 행정 서비스의 효율성과 품질을 높이기 위한 선제 대응이다.

두터운 복지 실현을 위한 사회복지직 채용도 대폭 확대됐다. 내달 시행되는 통합돌봄 사업에 맞춰 사회복지직 선발 인원은 지난해 40명에서 194명으로 늘어, 노인과 장애인 등 복합적 지원이 필요한 취약계층의 지역사회 정착 지원을 강화한다.

공직의 사회적 책무 강화와 인재 다양성 확보를 위해 구분 모집도 병행한다. 장애인 80명과 저소득층 31명, 기술계고 졸업(예정)자 33명을 별도로 선발해 공직 진출 기회를 넓힌다.

시험은 총 4회에 걸쳐 진행한다. 원서 접수는 제1회 경력경쟁 임용시험은 오는 23일, 제2회 경력경쟁 임용시험 3월 9일, 제3회 공개경쟁 임용시험이 3월 23일, 제4회 공개·경력경쟁 임용시험 7월 20일부터 시작된다. 직렬별 선발 인원과 응시 자격 등은 도 누리집과 지자체 인터넷 원서접수센터에서 확인할 수 있다.

도는 채용 전 과정을 엄격하고 투명하게 관리하고, 면접에서는 직무 역량과 함께 공직관과 도정 비전 공유 여부를 중점적으로 검증할 계획이다.

전북도 관계자는 “전북의 새로운 도약을 이끌 유능한 인재들의 도전을 기대한다”며 “도민이 신뢰할 수 있는 공정한 채용을 통해 전북의 미래를 책임질 인재를 선발할 것”이라고 말했다.

전북도소방본부도 이날 2026년 소방공무원 신규 채용 일정을 확정하고, 총 226명을 선발한다고 밝혔다. 공개경쟁채용 78명, 경력경쟁채용 148명이다.

채용 분야는 화재 진압·구조·구급 등 현장 인력을 비롯해 소방정과 항공 조종 분야까지 포함돼 육상·해상·공중을 아우르는 재난 대응 역량 강화가 기대된다. 특히 간호사와 응급구조사 1급 등 구급 전문 인력 확보와 소방헬기·소방정 운용 인력 충원을 통해 대형·특수 재난 대응 능력을 높일 방침이다.

선발은 필기시험 50%, 체력 시험과 면접시험 각각 25% 비율로 진행된다. 원서 접수는 오는 9일부터 13일까지이며, 필기시험은 다음 달 7일 실시한다. 이후 체력·적성·면접시험을 거쳐 5월 29일 최종 합격자를 발표한다.

이오숙 전북도소방본부장은 “전문성과 책임감을 갖춘 소방 인재를 선발해 도민의 생명과 안전을 지키는 현장 대응 역량을 한층 강화하겠다”고 밝혔다.

