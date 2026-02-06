경기도, 14~18일 ‘설 연휴 응급진료 상황실’ 운영

설 연휴를 앞둔 경기도가 ‘응급진료 상황실’ 운영 계획을 6일 발표했다.

경기도청

도에 따르면 14∼18일 닷새의 연휴 기간 운영되는 응급진료 상황실은 경기도 1곳과 시·군 보건소 51곳 등 모두 52곳이다. 보건소는 문을 여는 의료기관 현황 등을 공유하고, 도는 이를 종합 관리해 특이 사항에 대응하게 된다.

소아 중증응급환자 책임 진료를 위해 남부는 분당차병원과 아주대학교병원에, 북부는 국민건강보험공단 일산병원에 전담인력이 상주한다. 해당 병원들은 24시간 진료체계를 유지한다.

소아 경증환자 진료를 위해선 달빛어린이병원 41곳과 취약지 소아 야간·휴일 진료기관 10곳 등 모두 51곳이 운영된다.

고위험 분만 상황에 대비해 산모와 신생아 보호에 공백이 없도록 권역모자의료센터 4곳과 지역모자의료센터 8곳을 중심으로 24시간 진료체계도 가동된다.

이번 설 연휴 기간 도내에선 의료기관 2367곳(16일 851곳, 17일 386곳, 18일 1130곳)이 운영된다. 이는 지난해 추석 연휴(1928곳)보다 439곳(23%) 늘어난 수치다. 자세한 정보는 경기도 콜센터나 응급의료포털에서 확인할 수 있다.

