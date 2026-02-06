BTS·엔하이픈·스키즈, 세계 엔터시장 '올해의 인물' 1∼3위

그룹 방탄소년단(BTS), 엔하이픈, 스트레이 키즈가 지난해 세계 엔터테인먼트 시장에서 가장 큰 화제를 모은 아티스트로 꼽혔다.

6일 글로벌 콘텐츠 분석업체 패럿 애널리틱스의 ‘30세 이하 올해의 인물(Talents of the Year Under 30)’ 명단에 따르면 방탄소년단은 1위, 엔하이픈과 스트레이 키즈는 각각 2위와 3위를 차지했다.

패럿 애널리틱스 ‘2025년 관객이 열광한 것들(What Audiences Loved in 2025)’ 보고서 캡처

이 명단은 지난해 말 기준 만 30세 이하 인물을 대상으로 사람들이 지난해 특정 인물에게 얼마나 많이, 자주, 능동적으로 반응했는지를 수치화한 ‘평균 수요(Average Demand)’를 기반으로 작성됐다.

패럿 애널리틱스는 방탄소년단에 대해 “2025년 그룹 활동이 제한적인 상황에서도 반복적인 수요 급증을 만들어내며 한해의 구심점 역할을 했다”고 소개했다. 화제를 모은 순간으로는 멤버 지민과 정국의 전역 등을 꼽았다.

상위 15위까지 공개된 명단에는 K팝 그룹 총 8팀이 이름을 올렸다. 걸그룹 블랙핑크가 5위, 세븐틴이 8위를 차지했고 걸그룹 트와이스는 10위에 자리했다. 그룹 갓세븐과 NCT 127은 각각 12위와 14위를 기록했다.

이와 함께 유명 유튜버 미스터비스트가 4위, 배우 시드니 스위니와 팝스타 사브리나 카펜터가 각각 6위와 7위에 올랐다.

패널 애널리틱스는 “2025년은 청년 중심(youth-driven) 디지털 행동, 크리에이터 주도 영향력, 극도로 조직화한 팬덤이 결합해 누가 세계적 관심을 끌 수 있는지를 결정한 해였으며, 이 현상은 K팝 부상에서 가장 두드러지게 나타났다”고 설명했다. 이어 “엔하이픈·스트레이키즈·방탄소년단·트와이스·블랙핑크·세븐틴 등 그룹은 강력한 Z세대 여성 팬덤 덕분에 글로벌 차트 상위권을 점령했으며 이들의 스트리밍, 소셜 미디어 활동, 투어 참여가 글로벌 무대에서 존재감을 돋보이게 했다”고 분석했다.

